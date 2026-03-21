Μία τουλάχιστον παράξενη κατάσταση επικρατεί στη Νορβηγία, με τη Λίλεστρομ να χρειάζεται... δύο κατακτήσεις Κυπέλλου για να βγει σίγουρα Ευρώπη.

Το Κύπελλο Νορβηγίας του 2025 ολοκληρώθηκε στις 6 Δεκεμβρίου του περασμένου έτους, όταν η Λίλεστρομ κατάκτησε τον τίτλο επικρατώντας 3-1 της Σπάρτα Σάπσμποργκ στον τελικό. Υπό κανονικές συνθήκες, μαζί θα εξασφάλιζε και ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο για τη σεζόν 2026/27. Αυτός ωστόσο, δεν συνέβη...

Βλέπετε, λίγους μήνες πριν και συγκεκριμένα τον Αύγουστο, είχε ξεκινήσει παράλληλα ένα ακόμα Κύπελλο, καθώς οι Νορβηγοί αποφάσισαν πως επιθυμούν από εδώ και πέρα το τουρνουά να διεξάγεται στα πρότυπα της υπόλοιπης Ευρώπης και όχι μαζί με το πρωτάθλημα! Αύγουστο με Μάιο, δηλαδή, όπως φέτος και όχι Απρίλιο με Δεκέμβριο, όπως πέρυσι... Έτσι, αποφασίστηκε οι δύο Κυπελλούχοι να παίξουν αγώνα μπαράζ προκειμένου να δοθεί στον νικητή το ευρωπαϊκό εισιτήριο, το οποίο μάλιστα είναι και πολύ καλό, καθώς αφορά τα playoffs του Europa League. Κάτι που σημαίνει, δεδομένη παρουσία σε league phase...

Η Λίλεστρομ λοιπόν ήξερε εξαρχής πως θα πρέπει να περιμένει και να δώσει ένα ακόμα ματς για να εξασφαλίσει την ιστορική, πρώτη της παρουσία σε league phase/φάση ομίλων ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Ωστόσο, το μπαράζ θα ακυρωθεί σε περίπτωση που κατακτήσει τον τίτλο είτε ξανά η ίδια η Λίλεστρομ, είτε μία εκ των Βίκινγκ και Μπόντο/Γκλιμτ, που θα έχουν προκριθεί στα προκριματικά του Champions League.

A bizarre situation in 🇳🇴 Norway.



☠️ 🇳🇴 Lillestrøm may be better off LOSING their 🏆 Cup quarterfinal match v 🇳🇴 Bodø/Glimt to maximize their chances of playing European football next season (with guaranteed league stage‼️)!



Οι πρωταθλητές αποκλείστηκαν στα προημιτελικά από την Αάλεσουντ, με τα Καναρίνια να αντιμετωπίζουν την Κυριακή (22/3) εντός έδρας την... Μπόντο/Γκλιμτ! Σε περίπτωση πρόκρισης, η Λίλεστρομ θα πρέπει στη συνέχεια να φτάσει μέχρι το τέλος της διαδρομής και να κατακτήσει εκ νέου το τρόπαιο, προκειμένου να μην κινδυνέψει να χάσει την Ευρώπη στο μπαράζ απέναντι σε μία εκ των Αάλεσουντ, ΚΦΟΥΜ Όσλο ή Μπραν. Κάτι που σημαίνει πως η ομάδα του Χανς Έρικ Όντεγκααρντ (πατέρας του ποδοσφαιριστή της Άρσεναλ) μάλλον... προτιμά να αποκλειστεί από την Μπόντο, που στη συνέχεια θα έχει, θεωρητικά, καλύτερες πιθανότητες να φτάσει έως τον τίτλο διαθέτοντας το καλύτερο ρόστερ στη χώρα - κάτι βέβαια που δεν της έφερε και το πρωτάθλημα το 2025.

Αν λοιπόν αποκλειστεί η Λίλεστρομ από την ομάδα που έφτασε πρόσφατα στους «16» του Champions League, θα την υποστηρίζει στη συνέχεια θέλοντας να τη δει να σηκώνει την κούπα και να στέλνει την πρώτη στα playoffs του Europa League. Ειδάλλως, θα πρέπει να κατακτήσει και το δεύτερο Κύπελλο που διεξάγεται μέσα σε λίγους μήνες, για να αποφύγει ένα πολύ αγχωτικό μπαράζ με τεράστιο διακύβευμα...