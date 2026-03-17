Η Μπόντο/Γκλιμτ θα σπάσει ένα απίστευτο ρεκόρ με το που ξεκινήσει η αναμέτρηση με τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας.

Έτοιμη να γράψει ιστορία είναι στη Λισαβόνα η Μπόντο/Γκλιμτ, που καλείται να υπερασπιστεί το υπέρ της 3-0 στο πρώτο ματς με τη Σπόρτινγκ και να φτάσει στα προημιτελικά του Champions League στην πρώτη της μόλις συμμετοχή στον θεσμό.

Ωστόσο, οι απίθανοι Νορβηγοί αναμένεται να σπάσουν ένα απίθανο ρεκόρ δίχως καν να αγγίξουν την μπάλα. Βλέπετε, όπως επισήμανε το TV2, ο Κγέτιλ Κνούτσεν παρατάσσει για έκτο συνεχόμενο ματς στη διοργάνωση την ίδια ακριβώς ενδεκάδα!

Οι έντεκα ποδοσφαιριστές που έχουν επιλεχτεί και σήμερα από τον προπονητή της Μπόντο έχουν μετρήσει πέντε συνεχόμενες νίκες και έχουν κερδίσει την εμπιστοσύνη του κόουτς, με το εν λόγω σχήμα να αποτελείται από τους εξής:

Χάικιν, Σιόβολντ, Μπιόρτουφτ, Γκούντερσεν, Μπιόρκαν, Έβγεν, Μπεργκ, Φετ, Μπλόμπεργκ, Χεγκ, Χάουγκε

Σημειώνεται πως σύμφωνα με το BBC, το ρεκόρ μέχρι φέτος ήταν πέντε αγώνες σερί με την ίδια ενδεκάδα και ανήκε στην Οσέρ, με τον θρυλικό Γκι Ρου να το πράττει τη σεζόν 2002/03. Όσον αφορά στην Μπόντο/Γκλιμτ, για να βρει κανείς διαφορετική ενδεκάδα, πρέπει να πάει πίσω στον Δεκέμβριο και το 2-2 στο Ντόρτμουντ, όπου Αλισαμί και Μάατα είχαν παίξει αντί των Γκούντερσεν και Μπιόρκαν στην άμυνα.