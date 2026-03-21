Ο Μάτι Κας πρωταγωνιστεί σε ένα απολαυστικό promo για το Peaky Blinders: The Immortal Man.

Η ταινία Peaky Blinders: The Immortal Man κυκλοφόρησε στο Netflix και εκατομμύρια φίλοι της εμβληματικής σειράς μπορούν να δουν όσα διαδραματίζονται στη ζωή του Τόμας Σέλμπι μετά την ολοκλήρωση της έκτη σεζόν.

Προκειμένου να προωθήσει την ταινία στην Πολωνία, η πλατφόρμα επιστράτευσε έναν άνθρωπο που σχετίζεται τόσο με τη χώρα, όσο και το Μπέρμιγχαμ και αυτός δεν θα μπορούσε να είναι άλλος από τον Μάτι Κας! Ο 28χρονος ποδοσφαιριστής αγωνίζεται στην Άστον Βίλα από το 2020 και παράλληλα εκπροσωπεί την Πολωνία λόγω της καταγωγής της μητέρας του, με το Netflix να τον ντύνει σαν πραγματικό Peaky Blinder στο απολαυστικό promo που μπορείτε να δείτε παρακάτω.

«Έξι σεζόν στο Μπέρμιγχαμ αλλάζουν τον άνθρωπο» αναφέρει στο ξεκίνημα ο μπακ της Βίλα, με τον διεθνή διαιτητή, Σίμον Μαρτσίνιακ, να κάνει και αυτός την εμφάνισή του στη διαφήμιση. Όλα αυτά λίγες ημέρες αφότου τα... πρωτοπαλίκαρα του Τόμι έκαναν την εμφάνισή τους στο Μετροπολιτάνο, ενόψει του αγώνα της Ατλέτικο Μαδρίτης με τη Χετάφε για τη La Liga...