Η Άστον Βίλα έγραψε ιστορία στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις
Η Άστον Βίλα χθες (19/03) επικράτησε στο Μπέρμιγχαμ της Λιλ με 2-0 και «ντούμπλαρε» τις νίκες της επί της γαλλικής ομάδας, σφραγίζοντας έτσι το εισιτήριο της για την προημιτελική φάση του Europa League.
Μάλιστα, αυτή είναι η τρίτη συνεχόμενη χρονιά, όπου οι «χωριάτες» υπό την καθοδήγηση του Ουνάι Έμερι, προκρίνονται στους «8» κάποιας ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Θυμίζουμε πως πέρσι αποκλείστηκε στα προημιτελικά του Champions League από τη Παρί Σεν Ζερμέν, ενώ τη σεζόν 2023-2024 αποκλείστηκε στα ημιτελικά του Europa Conference League από τον Ολυμπιακό.
Το ακόμη πιο αξιοσημείωτο βέβαια, είναι πως και τις δύο φορές αποκλείστηκε από τον μετέπειτα νικητή του τροπαίου. Φέτος έχει να αντιμετωπίσει σε διπλούς αγώνες τη Μπολόνια και το νικητή του ζευγαριού Πόρτο/Νότιγχαμ Φόρεστ, μέχρι να φτάσει στον πολυπόθητο τελικό της Κωνσταντινούπολης.
Με τη χθεσινή της νίκη πάντως, η Άστον Βίλα μπήκε σε ένα μικρό κλειστό κύκλο ομάδων, μέσα σε αυτόν βρίσκεται και η ΑΕΚ, που έχουν προκριθεί στα προημιτελικά όλων των ευρωπαϊκών διοργανώσεων.
European quarter-finalists.
Three years in a row.
Three different competitions. — Aston Villa (@AVFCOfficial) March 19, 2026
