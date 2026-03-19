Europa League: Εύκολα στα προημιτελικά Άστον Βίλα και Πόρτο

Η Άστον Βίλα πέρασε εύκολα το εμπόδιο της Λιλ, ενώ η Πόρτο δεν δυσκολεύθηκε ούτε στον επαναληπτικό κόντρα στη Στουτγκάρδη.

Η Άστον Βίλα στα προημιτελικά του Europa League. Οι Βίλανς είχαν κάνει στη Γαλλία το πρώτο βήμα πρόκρισης και στο «Βίλα Παρκ» σφράγισαν το εισιτήριο για την επόμενη φάση, αφού επικράτησαν της Λιλ με 2-0 (3-0 συνολικό σκορ). Εκεί θα βρουν απέναντί τους τον νικητή του ζευγαριού Ρόμα - Μπολόνια. Οι γηπεδούχοι ήταν εξαιρετικοί στο ανασταλτικό κομμάτι, δεν κινδύνευσαν ιδιαίτερα και πήγαν στο ημίχρονο με μηδέν στην άμυνα. Το ξεκίνημα στην επανάληψη ήταν εξαιρετικό, μιας και στο 54ο λεπτό ο ΜακΓκιν με ιδανικό τελείωμα πέτυχε το 1-0. Η Λιλ προσπάθησε να φέρει τα πάνω - κάτω, όμως η Βίλα δεν άφησε περιθώρια αμφισβήτησης. Στο 86ο λεπτό οι Βίλανς σφράγισαν την πρόκριση με το γκολ του Μπέιλι.

Η Πόρτο πανηγυρικά στους «8» της διοργάνωσης. Οι «Δράκοι» ήταν εξαιρετικοί και στα δυο ματς με τους Γερμανούς, πέτυχαν ισάριθμες νίκες και στην επόμενη φάση θα αντιμετωπίσουν τη Νότιγχαμ. Οι Ιβηρες επικράτησαν 2-0 (4-1 συνολικό σκορ) και επιβεβαίωσαν την εξαιρετική κατάσταση στην οποία βρίσκονται. Μόλις στο 21ο λεπτό ο Γκόμες πέτυχε το 1-0, ενώ στο 72΄ο Φρόχολντ διαμόρφωσε το 2-0. Η αποβολή του Ναρτέι στο 77' έσβησε και τις ελάχιστες ελπίδες για τη Στουτγκάρδη.