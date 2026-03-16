Εθνική Ελπίδων: Με Κωστούλα οι κλήσεις για τα ματς του Μαρτίου
Η Εθνική Ελπίδων έχει μπροστά της ακόμα δυο βήματα για το μεγάλο στόχο της πρόκρισης στο Euro U21 του 2027. Στη διακοπή του Μαρτίου η Γαλανόλευκη θα υποδεχτεί τη Μάλτα στη Λιβαδειά και τη Γερμανία στη Λεωφόρο και η ΕΠΟ ανακοίνωσε τις κλήσεις του Γιάννη Ταουσιάνη.
Στην αποστολή της Εθνικής Ελπίδων επιστρέφει ο Μπάμπης Κωστούλας, ο οποίο στο προηγούμενο «παράθυρο» πήρε το βάπτισμα του πυρός στην Εθνική ανδρών, ενώ σε σχέση με τα προηγούμενα ματς απουσιάζει ο Σωτήρης Κοντούρης, ο οποίος κλήθηκε για πρώτη φορα από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς.
Η ανακοίνωση της ΕΠΟ
«Ο προπονητής της Εθνικής Ελπίδων, Γιάννης Ταουσιάνης, κάλεσε 24 ποδοσφαιριστές ενόψει των εντός έδρας αγώνων της Ομάδας στα προκριματικά του U21 EURO 2027 απέναντι στην Μάλτα (27/03, 18:00, Δημοτικό στάδιο Λιβαδειάς) και στην Γερμανία (31/03/, 19:00, "Απόστολος Νικολαΐδης").
Αναλυτικά οι κλήσεις:
Τερματοφύλακες: Νίκος Μπότης, Δημήτρης Μοναστηρλής, Αλέξανδρος Τσομπανίδης.
Αμυντικοί: Αλέξιος Καλογερόπουλος, Χρήστος Αλεξίου, Γιώργος Κάτρης, Δημήτρης Κεραμίτσης, Κωνσταντίνος Κωστούλας, Αθανάσιος Κουτσογούλας, Ταξιάρχης Φίλων, Νόα Άλλεν.
Μέσοι: Βαγγέλης Νικολάου, Δημήτρης Καλοσκάμης, Κωνσταντίνος Γκούμας, Γιάννης Αποστολάκης, Αντριάνο Μπρέγκου.
Επιθετικοί: Γιώργος Κούτσιας, Δημήτρης Ράλλης, Παναγιώτης Τσαντίλας, Αντώνης Παπακανέλλος, Χαράλαμπος Κωστούλας, Γιάννης Θεοδοσουλάκης, Σταύρος Πνευμονίδης, Δημήτρης Χατσίδης».
