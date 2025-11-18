Εθνική Ελπίδων: Το πρόγραμμα, η βαθμολογία και πώς προκρίνεται στο EURO U21
Η Εθνική Ελπίδων συνεχίζει απόλυτη. Η ομάδα του Γιάννη Ταουσιάνη έκανε το 5Χ5 στον 6ο Όμιλο των προκριματικών του EURO U21, καθώς επικράτησε της Βόρειας Ιρλανδίας στη Λιβαδειά και έφτασε του 15 βαθμούς, ούσα στο +6 από τη 2η Γερμανία. έχοντας όμως παιχνίδι περισσότερο.
Το τουρνουά του 2027 διοργανώνουν η Αλβανία και η Σερβία, οι οποίες ήδη έχουν εξασφαλίσει τη θέση τους ως οικοδέσποινες. Από τα προκριματικά θα περάσουν οι εννέα πρώτες των ισάριθμων ομίλων των προκριματικών και η καλύτερη δεύτερη ομάδα.
Τα υπόλοιπα τέσσερα εισιτήρια του EURO U21 θα κριθούν μέσω Play Offs, στους οποίους θα αγωνιστούν οι οκτώ δεύτεροι των προκριματικών.
Η βαθμολογία του ομίλου της Εθνικής Ελπίδων
1. Ελλάδα 15 (16-2)
2. Γερμανία 9 (9-4)
3. Βόρεια Ιρλανδία 7 (5-3)
4. Γεωργία 2 (2-2)
5. Λετονία 1 (1-8)
6. Μάλτα 0 (0-18)
Στις 19:00 η Γεωργία θα υποδεχτεί τη Γερμανία και στις 20:00 η Μάλτα τη Λετονία
Το πρόγραμμα της Εθνικής Ελπίδων
- Μάλτα – Ελλάδα 0-5
- Γερμανία – Ελλάδα 2-3
- Λετονία – Ελλάδα 0-1
- Ελλάδα – Γεωργία 3-0
- 18/11/25 Ελλάδα – Βόρεια Ιρλανδία
- 27/03/26 Ελλάδα – Μάλτα
- 31/03/26 Ελλάδα – Γερμανία
- 26/09/26 Γεωργία – Ελλάδα
- 01/10/26 Ελλάδα – Λετονία
- 06/10/26 Βόρεια Ιρλανδία – Ελλάδα