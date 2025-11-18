Η βαθμολογία στον 6ο Όμιλο των προκριματικών του EURO U21 μετά τη νίκη της Εθνικής Ελπίδων επί της Βόρειας Ιρλανδίας

Η Εθνική Ελπίδων συνεχίζει απόλυτη. Η ομάδα του Γιάννη Ταουσιάνη έκανε το 5Χ5 στον 6ο Όμιλο των προκριματικών του EURO U21, καθώς επικράτησε της Βόρειας Ιρλανδίας στη Λιβαδειά και έφτασε του 15 βαθμούς, ούσα στο +6 από τη 2η Γερμανία. έχοντας όμως παιχνίδι περισσότερο.

Το τουρνουά του 2027 διοργανώνουν η Αλβανία και η Σερβία, οι οποίες ήδη έχουν εξασφαλίσει τη θέση τους ως οικοδέσποινες. Από τα προκριματικά θα περάσουν οι εννέα πρώτες των ισάριθμων ομίλων των προκριματικών και η καλύτερη δεύτερη ομάδα.

Τα υπόλοιπα τέσσερα εισιτήρια του EURO U21 θα κριθούν μέσω Play Offs, στους οποίους θα αγωνιστούν οι οκτώ δεύτεροι των προκριματικών.

Η βαθμολογία του ομίλου της Εθνικής Ελπίδων

1. Ελλάδα 15 (16-2)

2. Γερμανία 9 (9-4)

3. Βόρεια Ιρλανδία 7 (5-3)

4. Γεωργία 2 (2-2)

5. Λετονία 1 (1-8)

6. Μάλτα 0 (0-18)

Στις 19:00 η Γεωργία θα υποδεχτεί τη Γερμανία και στις 20:00 η Μάλτα τη Λετονία

Το πρόγραμμα της Εθνικής Ελπίδων