Εθνική Ελπίδων: Το πρόγραμμα, η βαθμολογία και πώς προκρίνεται στο EURO U21

Βασίλης Μπαλατσός
Η βαθμολογία στον 6ο Όμιλο των προκριματικών του EURO U21 μετά τη νίκη της Εθνικής Ελπίδων επί της Βόρειας Ιρλανδίας

Η Εθνική Ελπίδων συνεχίζει απόλυτη. Η ομάδα του Γιάννη Ταουσιάνη έκανε το 5Χ5 στον 6ο Όμιλο των προκριματικών του EURO U21, καθώς επικράτησε της Βόρειας Ιρλανδίας στη Λιβαδειά και έφτασε του 15 βαθμούς, ούσα στο +6 από τη 2η Γερμανία. έχοντας όμως παιχνίδι περισσότερο.

Το τουρνουά του 2027 διοργανώνουν η Αλβανία και η Σερβία, οι οποίες ήδη έχουν εξασφαλίσει τη θέση τους ως οικοδέσποινες. Από τα προκριματικά θα περάσουν οι εννέα πρώτες των ισάριθμων ομίλων των προκριματικών και η καλύτερη δεύτερη ομάδα.

Τα υπόλοιπα τέσσερα εισιτήρια του EURO U21 θα κριθούν μέσω Play Offs, στους οποίους θα αγωνιστούν οι οκτώ δεύτεροι των προκριματικών.

Η βαθμολογία του ομίλου της Εθνικής Ελπίδων

1. Ελλάδα 15 (16-2)
2. Γερμανία 9 (9-4)
3. Βόρεια Ιρλανδία 7 (5-3)
4. Γεωργία 2 (2-2)
5. Λετονία 1 (1-8)
6. Μάλτα 0 (0-18)

 

Στις 19:00 η Γεωργία θα υποδεχτεί τη Γερμανία και στις 20:00 η Μάλτα τη Λετονία

Το πρόγραμμα της Εθνικής Ελπίδων

  • Μάλτα – Ελλάδα 0-5
  • Γερμανία – Ελλάδα 2-3
  • Λετονία – Ελλάδα 0-1
  • Ελλάδα – Γεωργία 3-0
  • 18/11/25 Ελλάδα – Βόρεια Ιρλανδία
  • 27/03/26 Ελλάδα – Μάλτα
  • 31/03/26 Ελλάδα – Γερμανία
  • 26/09/26 Γεωργία – Ελλάδα
  • 01/10/26 Ελλάδα – Λετονία
  • 06/10/26 Βόρεια Ιρλανδία – Ελλάδα

 

