Ουκ ολίγες φορές έχουμε αναρωτηθεί για τις αξίες των ποδοσφαιριστών στο Transfermarkt και η απάντηση για την κοστολόγησή τους έρχεται από το Gazzetta με τη βοήθεια του Senior Community Manager της πλατφόρμας, Τόμπιας Κρίγκερ.

Το Transfermarkt είναι η βασική πλατφόρμα που ένας ποδοσφαιρόφιλος θα αντλήσει πληροφορίες για έναν παίκτη, έναν προπονητή, μία ομάδα ή ακόμα και για ένα παιχνίδι. Είναι μία βασική πηγή για να μάθουμε το ιστορικό ενός ποδοσφαιριστή, τα στατιστικά του αλλά κυρίως, την τιμή του.

Σε αυτά τα 25 χρόνια λειτουργίας, το Transfermarkt έγινε μία από τις πιο αξιόπιστες μηχανές αναζητήσεις στον τομέα του ποδοσφαίρου και εκατομμύρια κόσμος επισκέπτεται καθημερινά τη σελίδα για να ενημερώνεται. Ωστόσο, το μεγάλο ερώτημα όλων, είναι ένα. Πώς βγαίνουν οι τιμές των παικτών;

Το Gazzetta έκανε την έρευνα του και με τη βοήθεια του Senior Community Manager της πλατφόρμας, Τόμπιας Κρίγκερ, σας εξηγεί τον τρόπο που το Transfermarkt βγάζει την αξία των ποδοσφαιριστών παρότι πολλές φορές, τα ποσά είναι διαφορετικά από τις μεταγραφές ή τις απαιτήσεις των ομάδων.

Η ιστορία ξεκινάει με έναν οπαδό της Βέρντερ Βρέμης από το... Αμβούργο

Η πινέζα για την αφετηρία του Transfermarkt βρέθηκε στο Αμβούργο όταν ο Ματίας Σάιντελ, ως οπαδός της Βέρντερ Βρέμης, ήθελε να βρει έναν τρόπο να ενημερώνεται για τα νέα της ομάδας του. Συγκεκριμένα, ο ίδιος είχε πει: «Ως μεγάλος οπαδός της Βέρντερ Βρέμης που ζει στο Αμβούργο, έψαχνα έναν τρόπο να ενημερώνομαι για τα νέα και τις φήμες της Βέρντερ.

Το 2000, δεν ήταν όλες οι εταιρείες μέσων ενημέρωσης διαδικτυακά και το να παραμένω ενημερωμένος για τα τελευταία νέα του ποδοσφαίρου δεν ήταν εύκολο. Έχοντας αυτό κατά νου, είχα την ιδέα να δημιουργήσω μια κοινότητα για να μοιράζομαι τα νέα που χρειαζόμουν. Γι' αυτό ίδρυσα το Transfermarkt.de».

Μάιος του 2000. Το Transfermarkt.de εμφανίζεται στον... φτωχό, τότε, κόσμο του διαδικτύου με κύριο θέμα τα νέα της Βέρντερ Βρέμης, με τον Σάιντελ να το ξεκινάει ως χόμπι μαζί με άλλα δύο άτομα, χωρίς να αντιληφθεί το πόσο ψηλά μπορεί να φτάσει η ιδέα του.

Τα βήματα, ειδικά στην αρχή, ήταν μικρά και αργά καθώς το ίντερνετ δεν είχε μπει τόσο δυναμικά στις ζωές μας, με συνέπεια και το Transfermarkt να περιοριστεί στη Γερμανία μέχρι και το 2007, όταν η Αυστρία γίνεται η μόλις δεύτερη χώρα που κάνει δικό της το μπραντ, ξεκινώντας το transfermarkt.au.

Το Μουντιάλ του 2006 στα γήπεδα της Γερμανίας αλλά και η ένταξη τιμών στους παίκτες, εκτοξεύει το Transfermarkt, σε βαθμό οι εξελίξεις να είναι πιο γρήγορες από αυτές που είχαν συνηθίσει οι άνθρωποι που δούλευαν στην πλατφόρμα.

Η Axel Springer ήταν ο «σκαλοπάτι» για το επόμενο βήμα

Το 2008 το διαδίκτυο έχει αρχίσει να παίρνει ανοδική πορεία στις προτιμήσεις των ανθρώπων ενώ και τα social media με πρώτο το Facebook και το Twitter καλπάζουν σε αριθμούς καθημερινά. Ο Σάιντελ δεν μπορεί να σηκώσει το... βάρος και εκεί εμφανίζεται η πολυεθνική εταιρία Axel Springer και επενδύει στην ιδέα του Γερμανού.

Αγοράζει το 51% της εταιρίας και αφήνει το υπόλοιπο 49% στον Σάιντελ, ξεκινώντας την αναδόμηση της πλατφόρμας και την εξέλιξη της. Ο ίδιος ο ιδρυτής της είχε παραδεχθεί: «Η απόφαση να φέρουμε την Transfermarkt ως συνεργάτη ήταν η καλύτερη στρατηγική απόφαση στην ιστορία της εταιρείας. Το 2008, δεν υπήρχαν κατάλληλες επιχειρηματικές δομές και είχαμε μόνο τρεις υπαλλήλους».

Το Transfermarkt ξεκινάει να εξελίσσεται με απίστευτους ρυθμούς. Όλο και περισσότεροι παίκτες, όλο και περισσότερα νούμερα, όλο και περισσότερα στατιστικά γινόντουσαν μέρος της πλατφόρμας, κάνοντας τους φίλους του ποδοσφαίρου να το έχουν πρώτο στις προτιμήσεις τους.

Μάλιστα η Kicker το είχε τοποθετήσει στις 25 ιστοσελίδες της Γερμανίας με τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα το 2010 ενώ ένα χρόνο νωρίτερα, βγαίνει σε κυκλοφορία το πρώτο περιοδικό του Transfermarkt με θέμα αναλυτικές πληροφορίες για τη σεζόν 2009/10 στη Bundesliga.

Η επέκταση σε όλο τον κόσμο με 27 διαφορετικές εκδόσεις και 100 εκατομμύρια επισκέψεις ανά μήνα!

Πλέον, εν έτη 2025, το Transfermarkt είναι εκ των κορυφαίων επιλογών για κάθε άνθρωπο του ποδοσφαίρου που θέλει να αναζητήσει πληροφορίες. Οι τιμές και το ιστορικό των παικτών είναι από τα πρώτα εργαλεία αναζήτησης αλλά και στατιστικά όπως γκολ, ασίστ, συμμετοχές, κάρτες και άλλα είναι από αυτά που αναζητούν ενεργά οι χρήστες.

Αυτή τη στιγμή, η πλατφόρμα αριθμεί σχεδόν 100 εκατομμύρια επισκέπτες ανά μήνα και σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα, η σελίδα έχει συνολικά 500 εκατομμύρια εμφανίσεις σε αυτό το διάστημα (!). Όχι άδικα βέβαια καθώς αυτή τη στιγμή υπάρχουν 1,3 εκατομμύρια προφίλ στην ιστοσελίδα και ανάλυση περίπου 2 εκατομμύρια αγώνων.

Ο Σάιντελ βλέπει και καμαρώνει τη γιγάντωση του... παιδιού του, κάτι που φαίνεται από τα λόγια του: «Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτελούν εδώ και καιρό κεντρικό δομικό στοιχείο της επωνυμίας μας - 30 εκατομμύρια νέοι ακόλουθοι από το 2019 υπογραμμίζουν ότι το περιεχόμενο του Transfermarkt λειτουργεί καλά όταν η συνάφεια, η ταχύτητα και ο εξαιρετικός σχεδιασμός συνδυάζονται».

Φυσικά, δεν θα μπορούσε να λείπει η Ελλάδα από την οικογένεια του Transfermarkt όπου τα τελευταία χρόνια δίνει αναλυτικά στατιστικά για οτιδήποτε συμβαίνει στο ελληνικό ποδόσφαιρο και για τους Έλληνες που αγωνίζονται στο εξωτερικό.

Τομπίας Κρίγκερ στο Gazzetta: «Με αυτόν τον τρόπο βγάζουμε τα ποσά στο Transfermarkt»

Μία από τις μεγαλύτερες ερωτήσεις που έχουν όλοι σχετικά με το Transfermarkt, αφορά το κομμάτι της αξίας του κάθε ποδοσφαιριστή. Έχουμε δει ουκ ολίγες φορές κάποια ποσά, τα οποία δεν συνάδουν με τις τιμές που ακούγονται στην αγορά για έναν ποδοσφαιριστή.

Ένα από αυτά τα παραδείγματα ανήκει στον Φώτη Ιωαννίδη που ενώ η Σπόρτινγκ Λισσαβόνας έδωσε 22 εκατ. ευρώ, το Transfermarkt τον κοστολογούσε 15 εκατ. ευρώ. Ή ο Μπάμπης Κωστούλας πουλήθηκε αντί 40 εκατ. ευρώ στην Μπράιτον από τον Ολυμπιακό αλλά στην πλατφόρμα τον δείχνει 25 εκατ. ευρώ.

Σε αυτό το μεγάλο ερώτημα, ήρθε να μας απαντήσει ο Τόμπιας Κρίγκερ, ο Senior Community Manager του Transfermarkt, ο οποίος μίλησε στο Gazzetta σχετικά με την εξέλιξη των τιμών στους παίκτες.

- Ποια κριτήρια χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό της αγοραίας αξίας ενός παίκτη;

«Σε αντίθεση με έναν αλγόριθμο, οι αξίες αγοράς του Transfermarkt καθορίζονται σε συνεργασία με την κοινότητα. Οι λεπτομέρειες και οι περιστάσεις κάθε μεταγραφής αναλύονται από κοινού. Σημαντικοί παράγοντες περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, την ηλικία, την αθλητική απόδοση, το αναπτυξιακό δυναμικό, την ευαισθησία σε τραυματισμούς και τη ζήτηση για τον ίδιο τύπο παίκτη στην αγορά μεταγραφών».

- Γιατί βλέπουμε συχνά έναν παίκτη να παίρνει μεταγραφή για ένα πολύ υψηλότερο ποσό από αυτό που κοστίζει στο Transfermarkt;

«Οι αγοραίες αξίες του Transfermarkt δεν είναι απαραίτητα ισοδύναμες με τα πραγματικά καταβληθέντα τέλη μεταγραφής. Ο στόχος δεν είναι η πρόβλεψη μιας τιμής, αλλά μάλλον μιας αναμενόμενης αξίας. Επιπλέον, το Transfermarkt δεν εμπλέκεται στις διαπραγματεύσεις και ως εκ τούτου δεν μπορεί να αποκλείσει την πιθανότητα ένας σύλλογος να πληρώσει υπερβολικά ή απλώς να κάνει μια καλή πώληση. Μερικές φορές η αγορά εξελίσσεται επίσης πιο γρήγορα από ό,τι μπορεί το Transfermarkt να προσαρμόσει την αγοραία αξία».

- Πόσα άτομα και πόσο χρόνο χρειάζονται για να βγάλουν την αξία ενός ποδοσφαιριστή;

«Η αγοραία αξία δεν καθορίζεται ποτέ από ένα μόνο άτομο. Η κοινότητα συμμετέχει στα φόρουμ μας και έχουμε επίσης διαχειριστές αγοραίας αξίας που συγκεντρώνουν όλες τις απόψεις των χρηστών και καθορίζουν την αγοραία αξία χρησιμοποιώντας τα κριτήρια που αναφέρονται παραπάνω. Για σημαντικές ενημερώσεις, συμμετέχουν έως και 15 υπάλληλοι του Transfermarkt. Τα πέντε κορυφαία πρωταθλήματα συνεργάζονται ιδιαίτερα στενά».

- Πόσο συχνά ενημερώνονται οι αξίες των παικτών και με ποια κριτήρια αυξάνονται ή μειώνονται;

«Στα περισσότερα πρωταθλήματα, έχουμε δύο μεγάλες ενημερώσεις όπου αξιολογούνται όλοι οι παίκτες. Μία από αυτές πραγματοποιείται τον χειμώνα και μία το καλοκαίρι μετά τη σεζόν. Έχουμε επίσης ενδιάμεσες ενημερώσεις το φθινόπωρο και την άνοιξη, όπου προσαρμόζονται μόνο οι παίκτες που πραγματικά χρειάζονται αλλαγή λόγω μεταγραφών ή εξαιρετικής απόδοσης. Οι υποβιβασμοί που σχετίζονται με την ηλικία, για παράδειγμα, πραγματοποιούνται μόνο στις μεγάλες ενημερώσεις. Τα μικρότερα πρωταθλήματα ενδέχεται να έχουν μόνο δύο ενημερώσεις ανά σεζόν».

- Πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι να λάβουμε πληροφορίες για έναν ποδοσφαιριστή;

«Έχουμε περιφερειακούς διευθυντές σε πολλές χώρες που μπορούν να μας παρέχουν πληροφορίες για τους παίκτες ανά πάσα στιγμή και να καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα πτυχών για αξιολόγηση. Έχουμε επίσης εκτενή στατιστικά στοιχεία στον ιστότοπό μας που μας δίνουν μια καλή επισκόπηση κάθε παίκτη. Η ιδιωτική ζωή είναι, φυσικά, ξεχωριστό θέμα, αλλά συνήθως ακούμε για τις πραγματικά μεγάλες ιστορίες που μπορούν να επηρεάσουν την αγοραία αξία ενός παίκτη - όπως για παράδειγμα το Γκρίνγουντ».

- Πόσα άτομα χρειάζονται για να συλλεχθούν οι πληροφορίες;

«Είναι αδύνατο να γενικεύσουμε έτσι. Τα στατιστικά στοιχεία συγκεντρώνονται από διαχειριστές δεδομένων που παρέχουν όλα τα σχετικά δεδομένα στο προφίλ του παίκτη. Οι πληροφορίες από εμπιστευτικές πηγές προέρχονται από περιφερειακούς διευθυντές. Δεύτερες απόψεις για την αγοραία αξία μπορούν επίσης να προέλθουν από τον διαχειριστή αγοραίας αξίας που είχε προηγουμένως τον παίκτη στο πρωτάθλημά του. Γενικά, θα έλεγα ότι εμπλέκονται μεταξύ 3 και 15 ατόμων στο Transfermarkt, ανάλογα με την περίπτωση».