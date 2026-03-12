Ο Νεϊμάρ ήταν και πάλι εκτός δράσης, ανήμερα των γενεθλίων της αδερφής του, σε ένα σερί που πλέον φτάνει τα 10 χρόνια.

Για ακόμη μια χρονιά, την 10η διαδοχική πλέον, ο Νεϊμάρ δεν έλειψε από τα γενέθλια της πολύ αγαπημένης του αδερφής, Ραφαέλα Σάντος.

Ο 34χρονος σταρ που βρίσκεται στις προεπιλογές του Κάρλο Αντσελότι για τα φιλικά της Βραζιλίας με Γαλλία και Κροατία, «έτυχε» για ακόμη ένα χρόνο να απουσιάσει από αγωνιστικές υποχρεώσεις, ανήμερα της 11ης Μαρτίου.

Αυτή τη φορά βέβαια δεν ήταν ακριβώς τραυματίας, αλλά οι άνθρωποι της Σάντος αποφάσισαν να τον ξεκουράσουν, στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Μιρασόλ (2-2). Ο λόγος είναι ορισμένες μικρό ενοχλήσεις που ένιωσε ο ίδιος, με αποτέλεσμα να προφυλαχθεί, ούτως ώστε να αγωνιστεί στο παιχνίδι της Κυριακής (15/3) με την Κορίνθιανς, εκεί όπου ο Αντσελότι θα τον παρακολουθήσει για να λάβει την τελική του απόφαση.

Όπως και να έχει πάντως, το σερί των... απουσιών συνεχίστηκε για 10η φορά, σε μια κατάσταση που έχει καταντήσει ανέκδοτο για τον «Νέι».