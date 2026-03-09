Ανάμεσα στις προεπιλογές του Κάρλο Αντσελότι για τα φιλικά προετοιμασίας της Βραζιλίας βρίσκεται ο Νεϊμάρ, λίγους μήνες πριν από τη σέντρα στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Μια τελευταία ευκαιρία να οδηγήσει τη Βραζιλία στο πρώτο της Μουντιάλ από το 2002 ίσως να έχει ο Νεϊμάρ. Ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία της Σελεσάο είχε καταστήσει σαφές πως θέλει να ταξιδέψει στα γήπεδα των ΗΠΑ, του Μεξικού και του Καναδά με το εθνόσημο στο στήθος κι η επιθυμία του ίσως να γίνει πραγματικότητα.

Αυτό βέβαια θα κριθεί εν πολλοίς από τον ίδιο κι από τις εντυπώσεις που θα αφήσει στον Κάρλο Αντσελότι στα δυο φιλικά που ακολουθούν. Ο Ιταλός τεχνικός συμπεριέλαβε τον επιθετικό της Σάντος στις προεπιλογές του για τους δυο φιλικούς αγώνες απέναντι σε Γαλλία και Κροατία, δίνοντας του έτσι την ευκαιρία να συμμετέχει στα κρίσιμα τεστ εφόσον φυσικά επιλεχθεί και στην τελική λίστα.

Στη Βραζιλία μάλιστα τονίζουν πως ο Αντσελότι είχε προγραμματίσει να παρευρεθεί και στο ματς της Σάντος απέναντι στη Μιρασόλ για να παρακολουθήσει από κοντά τον Νεϊμάρ, αλλά ένας μικροτραυματισμός που αποκόμισε ο Βραζιλιάνος θα αποτρέψει τη συμμετοχή του στο παιχνίδι.

Όπερ σημαίνει πως ο 34χρονος θα έχει μόλις μια ευκαιρία να πείσει τον Αντσελότι να τον συμπεριλάβει στην τελική αποστολή - στο ματς απέναντι στην Κορίνθιανς (15/3) - που θα διεξαχθεί μια ημέρα πριν ανακοινωθεί η αποστολή της Σελεσάο για τους φιλικούς αγώνες.