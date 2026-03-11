Για να ξαναχτίσει την καριέρα του, ο Κίνσκι θα ζητήσει να φύγει δανεικός από την Τότεναμ στο μεταγραφικό παζάρι του καλοκαιριού.

Μόλις 17 λεπτά κράτησε η βραδιά του 22χρονου τερματοφύλακα με την Τότεναμ κόντρα στην Ατλέτικο, αφού ο Τούντορ έκανε αλλαγή τον Αντονίν Κίνσκι, ο οποίος δέχθηκε 3 γκολ σε 17 λεπτά, έφυγε σχεδόν κλαίγοντας και πήγε απευθείας στα αποδυτήρια. Αυτή μάλιστα ήταν η πρώτη φορά στην ιστορία του Champions League που τερματοφύλακας, χωρίς να υπάρξει τραυματισμός, γίνεται αλλαγή στα πρώτα 20 λεπτά ενός αγώνα.

Ο Τσέχος τερματοφύλακας είχε 13 αγώνες στο ενεργητικό του με την Τότεναμ και δύο πολύ σοβαρά λάθη άφησαν τους Ροχιμπλάνκος να στήσουν ένα… πάρτι στο Μετροπολιτάνο κόντρα στους Λονδρέζους, που περνούν δύσκολες ώρες. Στην συνέντευξη Τύπου μετά το ματς όπου η Τότεναμ υπέστη μεγάλη ζημιά αφού έχασε με το εκκωφαντικό 5-2, τη δική του εξήγηση έδωσε και ο Τούντορ που η καρτέλα του τρίζει επικίνδυνα. Πιο συγκεκριμένα, ο τεχνικός τόνισε ότι προχώρησε σε αυτή την... κίνηση για να προστατέψει κυρίως τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή.

«Αυτό που συνέβη είναι πολύ σπάνιο. Είμαι προπονητής εδώ και 15 χρόνια, δεν το έχω ξανακάνει αυτό. Ήταν απαραίτητο για να προστατεύσω αρχικά τον ίδιο και μετά την ομάδα» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μετά από αυτή τη, χωρίς καμία αμφιβολία, δύσκολη νύχτα, ο Κίνσκι θα αναζητήσει άλλη ποδοσφαιρική στέγη το καλοκαίρι. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Telegraph, θα ζητήσει να πάει δανεικός σε μια προσπάθεια να ξαναχτίσει την καριέρα του. Αξίζει να αναφέρουμε ότι ήθελε να φύγει δανεικός από τους «Spurs» και νωρίτερα αφού δεν ήταν ικανοποιημένος με τον χρόνο συμμετοχής του.