Νίκες-χρυσάφι για Τότεναμ (1-0 στην έδρα της Γουλβς) και Γουέστ Χαμ (2-1 την Έβερτον), αγκάλιασε την τετράδα η Λίβερπουλ που κέρδισε 3-1 την Κρίσταλ Πάλας.

Τεράστιες νίκες για Τότεναμ και Γουέστ Χαμ! Οι Σπερς νίκησαν με 1-0 στην έδρα της Γουλβς και τα Σφυριά 2-1 την Έβερτον, στη μάχη της παραμονής. Η Λίβερπουλ επικράτησε 3-1 της Πάλας και είναι στην τέταρτη θέση, που οδηγεί στο Champions League.

Η Τότεναμ με λυτρωτή τον Παλίνια στο 82' πέρασε από την έδρα της Γουλβς, είναι στην 18η θέση με 34 βαθμούς και έχει σφυγμό για την παραμονή στην Premier League. Η Γουέστ Χαμ κέρδισε 2-1 την Έβερτον με τον Γουίλσον στο 90+3 και είναι 17η με 36 βαθμούς. Την τέταρτη θέση μοιράζονται Λίβερπουλ και Άστον Βίλα με 58 βαθμούς, όσους έχει και η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, που είναι τρίτη και έχει αγώνα λιγότερο.

Από μηχανής θεός ο Παλίνια

Η Τότεναμ πέτυχε νίκη-θησαυρό στο «Μολινό», στη μάχη για την παραμονή απέναντι στη Γουλβς. Καθ' όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης οι φιλοξενούμενοι πίεζαν και έχασαν πολλές ευκαιρίες με τους Ριτσάρλισον και Σίμονς. Στο 82ο λεπτό, ο Πορτογάλος Παλίνια σκόραρε μετά την ασίστ του Ριτσάρλισον και έδωσε ένα τεράστιο διπλό στους Λονδρέζους, που ελπίζουν τέσσερις αγωνιστικές πριν το φινάλε.

Καλούμ Γουίλσον ο... λυτρωτής

Τεράστια νίκη για τα Σφυριά του Ντίνου Μαυροπάνου με 2-1 κόντρα στην Έβερτον. Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με τον Σούτσεκ στο 52', έπειτα από ασίστ του Μπόουεν, όμως οι Εφοπλιστές ισοφάρισαν με τον Ντιούσμπερι-Χολ στο 88ο λεπτό. Η δεύτερη ασίστ του Μπόουεν είχε ως αποδέκτη τον Ουίλσον, που στο 90+3 έδωσε μια ζωτικής σημασίας νίκη στη Γουέστ Χαμ.

Έπιασε... τετράδα η Λίβερπουλ

Ο Reds κέρδισαν 3-1 την Κρίσταλ Πάλας και είναι στην τέταρτη θέση που οδηγεί στ'... αστέρια. Στο πρώτο ημίχρονο η Λίβερπουλ είχε τον έλεγχο της αναμέτρησης σε ένα παιχνίδι με γρήγορο ρυθμό εκατέρωθεν. Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με τον Ίσακ στο 35ο λεπτό ύστερα από ασίστ του ΜακΆλιστερ. Ο Αργεντινός σούταρε, η μπάλα έφτασε στον Σουηδό φορ, που κοντρόλαρε και εκτέλεσε τον Χέντερσον για το 1-0, μέσα από την περιοχή. Ήταν το πρώτο γκολ για τον Ίσακ μετά την επιστροφή από τον τραυματισμό του. Στο 40ο λεπτό κόντρα στη ροή του ματς, ο Ρόμπερτσον έκανε το 2-0 στην αντεπίθεση από ασίστ του Τζόουνς. Η Πάλας έχασε διπλή ευκαιρία με τον Ματετά και στη συνέχεια της φάσης ο Σκωτσέζος αριστερός μπακ διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του λιμανιού.

Στο δεύτερο ημίχρονο, η ομάδα του Σλοτ είχε τον έλεγχο, όμως η Κρίσταλ Πάλας ήταν αυτή που μείωσε σε 2-1 με τον Μουνιόθ από μακρινή απόσταση σε μία φάση όπου η ομάδα του Μέρσεϊσαϊντ διαμαρτυρήθηκε πως δεν τηρήθηκε το fair play, καθώς ο Γούντμαν ήταν πεσμένος. Το τελικό 3-1 διαμορφώθηκε από τον Φλόριαν Βιρτς στο 90+6.