Τότεναμ: Τέλος η σεζόν για Τσάβι Σίμονς, χάνει και το Μουντιάλ
Μια πολύ δυσάρεστη είδηση βγήκε αργά το βράδυ της Κυριακής (26/4) στην Αγγλία, αναφορικά με τον τραυματισμό που υπέστη ο Τσάβι Σίμονς, στην εκτός έδρας νίκη της Τότεναμ επί της Γουλβς (0-1).
Ο Ολλανδός άσος των ''Spurs'' αποχώρησε με φορείο στο 63ο λεπτό του αγώνα στο Μολινό, όταν και το πόδι του «κόλλησε», με αποτέλεσμα άπαντες αμέσως να σκεφτούν το χειρότερο σενάριο, το οποίο δυστυχώς επιβεβαιώθηκε. Ο 23χρονος υπέστη ρήξη χιαστού και μένει εκτός για το υπόλοιπο όχι απλώς της σεζόν, αλλά του 2026, κάτι που προφανώς σημαίνει πως θα χάσει και το Παγκόσμιο Κύπελλο.
Τη φετινή σεζόν ο Σίμονς ήταν από τους διασωθέντες της Τότεναμ, έχοντας 5 γκολ και 6 ασίστ σε 41 συμμετοχές με τους Λονδρέζους, σε μια παρόλα αυτά τραγική σεζόν που διανύουν, κινδυνεύοντας με υποβιβασμό από την Premier League!
«Λένε ότι η ζωή μπορεί να είναι σκληρή και σήμερα έτσι νιώθω. Η σεζόν μου έφτασε σε ένα απότομο τέλος και απλώς προσπαθώ να το επεξεργαστώ. Ειλικρινά, είμαι συντετριμμένος. Τίποτα από αυτά δεν βγάζει νόημα.
Το μόνο που ήθελα να κάνω ήταν να αγωνιστώ για την ομάδα μου και τώρα η δυνατότητα να το κάνω αυτό μου έχει φύγει.. μαζί με το Παγκόσμιο Κύπελλο. Η εκπροσώπηση της χώρας μου αυτό το καλοκαίρι... απλώς έφυγε. Θα χρειαστεί χρόνος για να βρω την ηρεμία με αυτό, αλλά θα συνεχίσω να είμαι ο καλύτερος συμπαίκτης που μπορώ να είμαι. Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι μαζί θα κερδίσουμε αυτή τη μάχη.
Θα περπατήσω αυτό το μονοπάτι τώρα, καθοδηγούμενος από πίστη, με δύναμη, με ανθεκτικότητα, με πεποίθηση, καθώς μετρώ αντίστροφα τις μέρες για να επιστρέψω εκεί έξω», ανέφερε ο Ολλανδός που αναμένεται να επιστρέψει στη δράση το 2027.
🚨 Xavi Simons will be out of the World Cup 2026 with ACL injury.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 26, 2026
“They say life can be cruel and today it feels that way. My season has come to an abrupt end and I’m just trying to process it. Honestly, I’m heartbroken. None of it makes sense”.
"All I've wanted to do is fight…
