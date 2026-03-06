Μασούρας: Τρομερό γκολ με φαλτσαριστό σουτ μετά τον Φορτούνη

Γιάννης Πολιάς
Λίγο μετά τον Κώστα Φορτούνη, και ο Γιώργος Μασούρας σκόραρε για την Αλ Καλίτζ, κάνοντας την ανατροπή ενάντια στην Αλχαζέμ με τρομερό σουτ.

Δώδεκα λεπτά αφότου ο ο Κώστας Φορτούνης ισοφάρισε με πέναλτι, η Αλ Καλίτζ έφτασε στην ανατροπή ενάντια στην Αλχαζέμ, με τον Γιώργο Μασούρα να σκοράρει με υπέροχο φαλτσαριστό σουτ από πλάγια θέση! Αυτό ήταν το δωδέκατο φετινό τέρμα του έμπειρου μεσοεπιθετικού στην 27η συμμετοχή του.

     

