Μασούρας: Τρομερό γκολ με φαλτσαριστό σουτ μετά τον Φορτούνη
Δώδεκα λεπτά αφότου ο ο Κώστας Φορτούνης ισοφάρισε με πέναλτι, η Αλ Καλίτζ έφτασε στην ανατροπή ενάντια στην Αλχαζέμ, με τον Γιώργο Μασούρα να σκοράρει με υπέροχο φαλτσαριστό σουτ από πλάγια θέση! Αυτό ήταν το δωδέκατο φετινό τέρμα του έμπειρου μεσοεπιθετικού στην 27η συμμετοχή του.
بندر المطيري في الصناعة 🎯
يورقوس ماسوراس في التسجيل ⚽️
قصة هدف الخليج الثاني كاملة 🟡🎥#الخليج_الحزم | #دوري_روشن_السعودي https://t.co/vRpENkARL0 pic.twitter.com/nIWSdmmMah— رياضة ثمانية (@thmanyahsports) March 6, 2026
