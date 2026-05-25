Η επιστροφή του Φορτούνη στον Ολυμπιακό έχει ήδη κλειδώσει και μένει να πέσουν οι υπογραφές του νέου του συμβολαίου.

Από τον περασμένο Φεβρουάριο έχετε ενημερωθεί σχετικά για τις εξελίξεις στο μέτωπο του Κώστα Φορτούνη ως προς τον Ολυμπιακό. Η επιστροφή του έμπειρου μεσοεπιθετικού έχει δρομολογηθεί καιρό τώρα και σε αντίθεση με την υπόθεση του δανεικού στην Αλ Καλίτζ, Γιώργου Μασούρα, που είναι πιθανό να μείνει εκεί ή να αναζητήσει άλλη ομάδα στο εξωτερικό.

Έχει κλειδώσει λοιπόν το come back του Φορτούνη στον Ολυμπιακό και το μόνο που μένει είναι να πέσουν οι υπογραφές για το νέο του συμβόλαιο. Ο «Φόρτου» στα 33 του χρόνια θα αφήσει την Αλ Καλίτζ έπειτα από 2 χρόνια.

Γυρίζει στον Πειραιά όπου σήκωσε Ευρωπαϊκό ως αρχηγός (το Conference του 2024). Σε έναν Ολυμπιακό όπου είχε 343 αγώνες και 94 γκολ αλλά και 106 ασίστ. Στους Ερυθρόλευκους επίσης έχει πάρει 6 Πρωταθλήματα και 2 Κύπελλα.