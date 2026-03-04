Πονοκέφαλος για την Αλ Νασρ, που επιβεβαίωσε ότι ο Κριστιάνο Ρονάλντο υπέστη τραυματισμό στους προσαγωγούς και δεν υπάρχει σαφές χρονοδιάγραμμα για την επιστροφή του, με 10 αγώνες να απομένουν.

Περίπου δύο εβδομάδες μετά την επιστροφή του από την «εξέγερση» του ο Ρονάλντο δεν στάθηκε ιδιαίτερα τυχερός, η Αλ Νασρ ανακοίνωσε ότι ο CR7 υπέστη τραυματισμό στους προσαγωγούς μυς στο εκτός έδρας ματς κόντρα στην Αλ Φάιχα (28/1, 1-3), προσθέτοντας ότι η κατάστασή του θα αξιολογείται «καθημερινά». Χωρίς σαφές χρονοδιάγραμμα ή λεπτομέρειες σχετικά με τη σοβαρότητα του τραυματισμού, αφήνει ένα μεγάλο ερωτηματικό λίγους μήνες πριν από το Μουντιάλ.

Πιο συγκεκριμένα, όπως έγινε γνωστό, ο πορτογάλος σταρ έχει ήδη ξεκινήσει το πρόγραμμα αποκατάστασης με την ελπίδα να επιστρέψει στη δράση το συντομότερο δυνατό. Αξίζει να αναφέρουμε ότι η ομάδα φιγουράρει στην πρώτη θέση της βαθμολογίας και ο 41χρονος σταρ μόλις 35 γκολ μακριά από το να φτάσει το ορόσημο των 1.000 γκολ.

Ωστόσο όλα αυτά έρχονται σε μια ταραχώδη περίοδο για το ποδόσφαιρο στη Μέση Ανατολή. Αφού η σύγκρουση μεταξύ του Ιράν και της συμμαχίας ΗΠΑ-Ισραήλ έχει αναγκάσει την αναβολή των αγώνων της φάσης των ομίλων του AFC Champions League και του Champions League 2 για αόριστο χρονικό διάστημα.

Το πρωτάθλημα συνεχίζει μέχρι στιγμής, αλλά οποιαδήποτε κλιμάκωση της βίας θα μπορούσε να βάλει «φρενό» στη διοργάνωση. Ακόμη να θυμίσουμε ότι υπήρξαν δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για απρόσμενη πτήση του Ρονάλντο στη Μαδρίτη με ιδιωτικό τζετ από το Ριάντ, λόγω της τεταμένης κατάστασης στη Μέση Ανατολή, όμως είναι τελείως ανυπόστατα.