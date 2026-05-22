Ο Κομάν συνέχισε το σερί του και πήρε τίτλο και με την Αλ Νασρ!

Το απίστευτο ρεκόρ τίτλων πρωταθλήματος του Κίνγκσλεϊ Κομάν συνεχίστηκε και με τη φανέλα της Αλ Νασρ!

Τα φώτα έπεσαν και όχι άδικα στον Κριστιάνο Ρονάλντο που πήρε επιτέλους τον πρώτο του τίτλο με τη Αλ Νασρ. Ο 41χρονος σταρ κατάκτησε επιτελούς το Saudi Pro League για πρώτη φορά! Ωστόσο ο Κίνγκσλεϊ Κομάν έβαλε στη συλλογη του τον 14ο τίτλο στην καριέρα του!

Ένα τρομερό σερί έχει που έχει ο Γάλλος διεθνής καθώς πλέον μετράει 14 τίτλους, σε τέσσερις διαφορετικές χώρες στα 14 χρόνια που είναι επαγγελματίας. Με λίγα λόγια σαν να λέμε ότι δεν ξέρει να χάνει, ίσως να είναι και το γούρι κάθε ομάδας... καθώς έχει κατακτήσει τίτλο με κάθε ομάδα του.

Ας το δούμε αναλυτικότερα. Τον πρώτο του τίτλο τον κατέκτησε με τη φανέλα της Παρί Σεν Ζερμεν το 2023. Με τους Παριζίανους στέφθηκε ξανά πρωταθλητής και την επόμενη σεζόν. Έπειτα μετακόμισε στην Ιταλία για λογαριασμό της Γιουβέντους, με τη Κυρία του Τορίνο μέτρησε επίσης δύο πρωταθλήματα. Έπειτα ήρθε η Γερμανία και η Μπάγερν, με του Βαυαρούς πήρε εννέα τίτλους Bundesliga. Μόνο διάλειμμά η σεζόν 2024 που το πήρε η Λεβερκούζεν και έκανε ένα μικρό διάλειμμά από το βάθρο. Η μεγαλύτερη βέβαια στιγμή με τη Μπάγερν ήταν η κατάκτηση του Champions League το 2020. Όταν σκόραρε στο 59' και «πλήγωσε» την πάλια αγαπημένη του Παρί.

Το 2026 η Αλ Νασρ μέτα από επτά χρόνια επικράτησε 4-1 εντός έδρας της Νταμάκ και στέφθηκε πρωταθλήτρια για ενδέκατη φορά στην ιστορία της. Έτσι ο Κομάν πρόσθεσε ακόμη έναν τίτλο στη μεγάλη συλλογή του.



Αναλυτικά οι τίτλοι του Κομάν: