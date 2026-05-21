Ρονάλντο: Λύγισε στο ματς τίτλου της Αλ Νασρ! (vid)
Τι κι αν έχει πάρει τα πάντα στην καριέρα του; Ο Κριστιάνο Ρονάλντο θέλει πάντα περισσότερα. Κι όταν το καταφέρνει, το αίσθημα δικαίου είναι διάχυτο στο βλέμμα του. Ο Πορτογάλος αστέρας κατέκτησε το πρώτο του πρωτάθλημα στη Σαουδική Αραβία με τη φανέλα της Αλ Νασρ και στο ματς που έκρινε τον τίτλο δεν κατάφερε να κρύψει τη συγκίνησή του.
Αφού σκόραρε το δεύτερο προσωπικό του γκολ και διαμόρφωσε το τελικό 4-1 στο 81΄, ο Ρονάλντο βούρκωσε και ο τηλεοπτικός φακός τον συνέλαβε σε μια ευάλωτη στιγμή. Όπως ήταν φυσιολογικό, οι σχετικές εικόνες έγιναν ανάρπαστες στον κόσμο των social media, τα οποία κατά κύριο λόγο τον αποθέωσαν και στάθηκαν στην ιδιαίτερη αγάπη που τρέφει για το παιχνίδι.
Ακόμα και στα 41 του, ακόμα κι αν πλέον βρίσκεται μακριά από τους εκτυφλωτικούς προβολείς της Ευρώπης. Ο Κριστιάνο πρόσθεσε ακόμα έναν τίτλο στο πλούσιο παλμαρέ του και εκπλήρωσε μια ακόμα αποστολή: Να στεφθεί πρωταθλητής σε κάθε χώρα που έχει αγωνιστεί, από τη στιγμή που αποχώρησε ως άβγαλτος πιτσιρικάς από την πατρίδα του...
Cristiano Ronaldo in tears of joy. 😭❤️
He is 41-years old and he still CARES SO MUCH about this beautiful game.pic.twitter.com/eNzKV99x02 https://t.co/7MUfDL6YMY— Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) May 21, 2026
