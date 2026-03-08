Την ώρα που η Ρέξαμ ονειρεύεται την Premier League, το πρότζεκτ των Ράιαν Ρέινολντς και Ρομπ ΜακΕλχένι στην Κολομβία πάει, επίσης, εξαιρετικά.

Με εξαίρεση την κατάκτηση της δεύτερης θέσης στη μεγάλη κατηγορία τρεις φορές μεταξύ 2007 και 2011, καθώς και μερικές αξιόλογες πορείες στο Copa Sudamericana, η Λα Εκιδάδ δεν είχε να επιδείξει ιδιαίτερες επιτυχίες στα 43 χρόνιας ιστορίας της, τα οποία έκλεισε την 1η Δεκεμβρίου. Μάλιστα, τα γενέθλια τα έκανε σαν ουραγός του πρωταθλήματος Κολομβίας που είχε μόλις ολοκληρωθεί, αποφεύγοντας τον υποβιβασμό χάρη στο ιδιαίτερο σύστημα που υπάρχει στη χώρα και που περιλαμβάνει τον μέσο όρο βαθμών των τριών τελευταίων σεζόν, με την ομάδα από την Μπογκοτά να είναι τέταρτη από το τέλος στον εν λόγω πίνακα.

Εννέα μέρες μετά την επέτειο ίδρυσης ωστόσο, ήρθε και το τέλος. Βλέπετε, η ομάδα επενδυτών που είχε αναλάβει το κλαμπ σχεδόν έναν χρόνο πριν αποφάσισε να... γκρεμίσει τη Λα Εκιδάδ και στη θέση της να δημιουργήσει την Ιντερνασιονάλ ντε Μπογκοτά! Έναν νέο σύλλογο, με άλλο έμβλημα και χρώματα, φυσικά και όνομα, που θα φιλοδοξούσε να γίνει νέος πόλος στο ποδόσφαιρο της χώρας της Νότιας Αμερικής.

Πίσω από το μεγαλεπήβολο αυτό πλάνο, βρίσκονται μπόλικοι Αμερικανοί, με την κοινοπραξία Τάιλις-Πόρτερ να έχει σε πρώτο πλάνο τους Άλμπερτ Τάιλις και Σαμ Πόρτερ, με τους Ράιαν Ρέινολντς και Ρομπ ΜακΕλχένι να συμμετέχουν επίσης - όπως και σε ανάλογο πρότζεκτ με τη μεξικανική Νεκάξα! Οι δύο σταρ, που το 2021 αγόρασαν τη Ρέξαμ και μέσα σε μία πενταετία την έχουν φέρει ένα βήμα από την Premier League, απέδειξαν πως τα πάνε εξαιρετικά σε ένα ακόμα πρότζεκτ, με τη νεοσύστατη Ίντερ να κάνει τρομερή εκκίνηση στο πρωτάθλημα του 2026 και να εντοπίζεται στις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας μετά από δέκα αγωνιστικές, μη θυμίζοντας -κυριολεκτικά- σε τίποτα την ομάδα που πέρυσι τερμάτισε τελευταία και καταϊδρωμένη...

Αναμενόμενα, το ρόστερ υπέστη μεγάλες αλλαγές προκειμένου να δημιουργηθεί το νέο κλαμπ, με τον Σαλβατόρε Σιμεόνε να αναλαμβάνει το δύσκολο αυτό έργο. Πρόκειται για έναν 33χρονο Βενεζουελάνο, ο οποίος στο παρελθόν εργάστηκε ως σκάουτ στη Λιντς και ακολούθως δούλεψε με επιτυχία στην πατρίδα του ως αθλητικός διευθυντής της Καραμπόμπο. Ο Σιμεόνε έφερε στην Μπογκοτά έμπειρους παίκτες όπως ο τερματοφύλακας Φαρίνιες, ο εξτρέμ Μπονέ και ο χαφ Βάσκες, καθώς και... φυντάνια όπως ο 18χρονος φορ Μονκάδα, που έχει ήδη πέντε τέρματα. Στον πάγκο, επιλέχτηκε ο έμπειρος Ρικάρντο Βαλίνιο, που τα προηγούμενα χρόνια βρισκόταν τις μικρές εθνικές ομάδες της Βενεζουέλας.

Φυσικά, ο Ρέινολντς βοήθησε και αυτός με τον τρόπο του να προωθηθεί η νέα ομάδα, ποζάροντας με τη φανέλα της όταν εκείνη κυκλοφόρησε. Μία φανέλα που θα έφτανε μέχρι τη... στρατόσφαιρα, χάρη σε ένα διαστημικό αερόστατο που εκτόξευσε τη λευκή εμφάνιση της Ίντερ 35.000 χιλιόμετρα πάνω από το έδαφος! «Η πρώτη ομάδα από τη Νότια Αμερική που στέλνει τη φανέλα της στο διάστημα» ανέφερε η σχετική λεζάντα στη δημοσίευση του κλαμπ, το οποίο αναμένεται, δεδομένα, να μας απασχολήσει πολύ στο μέλλον...