Μπορεί να μην πήρε πολλές προσπάθειες όμως ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ στάθηκε... μοιραίος για την Εθνική Ελλάδας ισοφαρίζοντας το ματς στο 86-86 στέλνοντας το ματς στην παράταση.

Η Ελλάδα πάλευε με... νύχια και με δόντια με τους εξαιρετικούς Ντίνο Μήτογλου, Τάιλερ Ντόρσεϊ και Νικ Καλάθη κόντρα στην ταλαντούχα Ισπανία, όμως είδε την προσπάθειά της να χάνεται από τα χέρια της, καθώς η αναμέτρηση οδηγήθηκε στην παράταση.

Μοιραίος για τη «γαλανόλευκη» στάθηκε λίγο πριν το φινάλε της κανονικής διάρκειας ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ που παρά το γεγονός ότι είχε πάρει μόλις μία προσπάθεια σε όλο το ματς, ευστόχησε στο καθοριστικό τρίποντο από την κορυφή για να φέρει το ματς στα ίσα και να το οδηγήσει στο έξτρα πεντάλεπτο.

Ως αποτέλεσμα ο κόσμος στις γεμάτες εξέδρες του Telekom Center Athens σιώπησε.