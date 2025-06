Ο Κολομβιανός εξτρέμ σκόραρε ένα φανταστικό γκολ με ατομική ενέργεια, κάνοντας... πλάκα στην άμυνα της Αργεντινής και... τα είπε με τον Μέσι.

Τα ξημερώματα της Τετάρτης (11/6), Κολομβία και Αργεντινή τέθηκαν αντιμέτωπες στο πλαίσιο της προκριματικής φάσης του Μουντιάλ 2026, μένοντας εν τέλει στο 1-1.

Με την «Αλμπισελέστε» να έχει εξασφαλίσει την παρουσία της στα γήπεδα των ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικού, ούσα Παγκόσμια πρωταθλήτρια, το ενδιαφέρον για τη νίκη είχαν οι Κολομβιανοί. Ο Λουίς Ντίας ήταν κεφάτος και με μια απίθανη προσωπική ενέργεια «χόρεψε» όλη την άμυνα των Αργεντίνων, ανοίγοντας το σκορ στο 24'.

🚨🇨🇴 WHAT A GOAL FROM LUIS DIAZ AGAINST ARGENTINA! 🤯🤯pic.twitter.com/MNiw6eiSSu