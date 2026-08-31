Ελλάδα - Ισπανία: Απίθανος Ντόρσεϊ στο τέταρτο δεκάλεπτο
Μεγάλο ματς στο «T-Center», με την Εθνική μας ομάδα να αντιμετωπίζει την Ισπανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027. Η «γαλανόλευκη» ζορίστηκε πολύ στο τέταρτο δεκάλεπτο και έφτασε μία ανάσα από τη νίκη στην κανονική διάρκεια, όμως με τρίποντο ο Χουάντσο, έστειλε το παιχνίδι στην παράταση (86-86).
Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ ήταν αυτός που κράτησε ζωντανή την Ελλάδα και ουσιαστικά προσπάθησε με... νύχια και με δόντια να της δώσει τη νίκη. Ο ταλαντούχος γκαρντ, είχε τους 11 από τους 19 πόντους της Εθνικής στην τέταρτη περίοδο, ενώ από τους τελευταίους 14, οι 13 ήταν δικοί του (τρεις του Μήτογλου).
Ο Ντόρσεϊ είχε 3 τρίποντα και 2 βολές.
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