Τα αθλητικά γεγονότα που μπορεί να επηρεαστούν από τον πόλεμο στην Μέση Ανατολή

Τα γεγονότα που συντελούνται τα τελευταία 24ώρα στις χώρες της Μέσης Ανατολής έχουν επηρεάσει και τα αθλητικά δρώμενα που διεξάγονται σε αυτές τις περιοχές.

Η συνεχιζόμενη σύγκρουση του Ιράν με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ έχει οδηγήσει σε αναβολή αθλητικών εκδηλώσεων σε αρκετές χώρες της Μέσης Ανατολής, ενώ αγώνες που διεξάγονται αλλού έχουν πληγεί από προβλήματα στις μετακινήσεις, με χιλιάδες πτήσεις να ακυρώνονται σε ορισμένα από τα πιο πολυσύχναστα αεροδρόμια του κόσμου.

Προβλήματα μετακίνησης των αθλητών των Παραολυμπιακών Αγώνων Μιλάνο-Κορτίνα

Η Διεθνής Παραολυμπιακή Επιτροπή δήλωσε ότι εργάζεται για την εξεύρεση λύσεων, αφότου αρκετοί αθλητές δυσκολεύτηκαν να ταξιδέψουν για τους Χειμερινούς Παραολυμπιακούς Αγώνες του Μιλάνου λόγω ταξιδιωτικών διαταραχών σε πολλά αεροδρόμια της Μέσης Ανατολής. «Το κλείσιμο του εναέριου χώρου στη Μέση Ανατολή επηρεάζει την άφιξη ορισμένων αθλητών. Εργαζόμαστε επιμελώς με την Milano Cortina 2026 για να βρούμε λύσεις για όσους επηρεάζονται», δήλωσε την Τρίτη (03/03) η Ολυμπιακή Επιτροπή

Αναβολή ποδοσφαιρικών αγώνων - Αβεβαιότητα για Finalissima

Όλες οι αθλητικές εκδηλώσεις στο Ιράν έχουν ακυρωθεί μέχρι νεωτέρας, συμπεριλαμβανομένου του κορυφαίου πρωταθλήματος Περσικού Κόλπου της χώρας. Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία του Κατάρ ανέβαλε επίσης επ' αόριστον όλους τους ποδοσφαιρικούς αγώνες στη χώρα, θέτοντας σε αμφισβήτηση την αναμέτρηση μεταξύ Ισπανίας και Αργεντινής που είχε προγραμματιστεί για τη Ντόχα στις 27 Μαρτίου. Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία του Μπαχρέιν σταμάτησε και εκείνη με την σειρά της όλες τις εγχώριες διοργανώσεις.

Οι αναμετρήσεις για την φάση των «16» του Asian Champions League Elite για τις πρώτες δύο εβδομάδες του Μαρτίου έχουν επίσης αναβληθεί μέχρι νεωτέρας, ενώ και οι προημιτελικοί αγώνες που είναι προγραμματισμένοι για την επόμενη εβδομάδα στο Asian Champions League Two και στο Asian Challenge League με ομάδες από την περιοχή αναβάλλονται, όπως ανακοίνωσε την Τετάρτη (04/03) η ηπειρωτική ποδοσφαιρική ομοσπονδία (AFC).

🚨 Argentina and Spain will play the Finalissima but NOT in Qatar. 🇶🇦❌



UEFA and CONMEBOL are meeting this week with a decision expected within 48 hours.



London is the leading host option, with Milan and Rome also considered.



(Source: @elmundoes) pic.twitter.com/OospiheyBC — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) March 5, 2026

Ανησυχία για τους αγώνες της F1 σε Μπαχρέιν και Σαουδική Αραβία

Ο Μοχάμεντ Μπεν Σουλαγιέμ, επικεφαλής της FIA, της παγκόσμιας αρχής μηχανοκίνητου αθλητισμού, δήλωσε ότι η ασφάλεια όλων των συμμετεχόντων θα είναι η κύρια ανησυχία τους όταν λάβουν απόφαση για τους αγώνες της Formula 1 του επόμενου μήνα στο Μπαχρέιν και τη Σαουδική Αραβία. «Η ασφάλεια και η ευημερία θα καθοδηγήσουν τις αποφάσεις μας καθώς αξιολογούμε τις επερχόμενες διοργανώσεις που έχουν προγραμματιστεί εκεί για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αντοχής της FIA, αλλά και το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Formula 1 της FIA», δήλωσε τη Δευτέρα (02/03).

Από την άλλη καθηγητής Simon Chadwick, ο οποίος έχει διατελέσει στο παρελθόν διευθυντής έρευνας για τους διοργανωτές του Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA 2022 και έχει επίσης συμβουλεύσει παγκόσμιους αθλητικούς οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένης της Μπαρτσελόνα, εξήγησε ότι υπάρχει «πραγματική και σαφής πιθανότητα να μην πραγματοποιηθούν οι φετινοί αγώνες της F1 στο Μπαχρέιν και τη Σαουδική Αραβία.

«Με ένοπλες συγκρούσεις στην περιοχή, εκτός αν επικρατεί κατάπαυση του πυρός, είναι δύσκολο να δούμε πώς θα προχωρήσουν οι αγώνες. Έχουμε δει πυραυλικές επιθέσεις στο παρελθόν, ειδικά στον αγώνα της Τζέντα το 2022, όταν οι αντάρτες Χούθι, που υποστηρίζονται από το Ιράν, βομβάρδισαν μια εγκατάσταση πετρελαίου δίπλα στην πίστα. Οι οδηγοί ήθελαν να ακυρωθεί ο αγώνας, αν και τελικά πείστηκαν να πραγματοποιηθεί. Αυτή τη φορά, ωστόσο, φαντάζεται κανείς ότι οι οδηγοί, οι ομάδες, το προσωπικό, οι εμπορικοί συνεργάτες, οι οπαδοί και ούτω καθεξής δεν θα ταξιδέψουν καν. Μόλις τελειώσει ο δεύτερος αγώνας της σεζόν στην Κίνα, πιθανότατα θα δούμε να λαμβάνεται μια απόφαση. Στη συνέχεια, μετά τον τρίτο αγώνα στην Ιαπωνία, όλοι θα θέλουν κάποια βεβαιότητα σχετικά με το αν απλώς θα επιστρέψουν στην Ευρώπη ή αν πρέπει να ταξιδέψουν στην περιοχή του Κόλπου».

Ο δημοσιογράφος της Sky Sports F1, Κρεγκ Σλέιτερ, δήλωσε ότι η F1 θα μπορούσε να επιδιώξει την αναβολή των αγώνων και την επαναπρογραμματισμό τους για μεταγενέστερη ημερομηνία: «Ενώ συνεργάζονται με τις κυβερνήσεις σε αυτές τις περιοχές, (οι επικεφαλής της FIA) έχουν δείξει ότι μπορούν να προσαρμοστούν στο παρελθόν σε θέματα σχετικά με το ημερολόγιο αγώνων. Είναι ένα μεγάλο ημερολόγιο μόνο και μόνο κοιτάζοντάς το, δεν είναι εύκολο να σκεφτείς πού θα τοποθετήσεις αυτούς τους αγώνες. Υπάρχει ένα μικρό κενό τριών εβδομάδων τον Μάιο και υπάρχει το καλοκαιρινό διάλειμμα του Αυγούστου, αλλά κάνει πολύ ζέστη στη Μέση Ανατολή για να προσθέσουμε έναν αγώνα εκεί. Ενδεχομένως γύρω από τη Σιγκαπούρη, αν δεν μπορούν να τρέξουν στο Μπαχρέιν ή τη Σαουδική Αραβία, μπορούν να το επαναφέρουν εκεί. Το πρόβλημα είναι πως δεν νομίζω ότι η Formula 1 θα ήθελε να έχει τέσσερα συνεχόμενα Σαββατοκύριακα γεμάτα δράση, επειδή θα είναι απλώς ένας πονοκέφαλος».

Tras la situación bélica en la región, la F1 ya trabaja en un Plan B para sustituir los Grandes Premios de Abril en Bahrein y Arabia.



Se manejan las opciones de que sean reemplazados por Imola, Portimao o Turquía. pic.twitter.com/c7WgGszfbr — 🏁【 Alerta F1 】🏁 (@AlertaF1) March 2, 2026

ATP Challenger Φουτζάιρα και αποκλεισμός Μεντβέντεφ και Ρούμπλεφ

Οι Ρώσοι τενίστες Ντανίλ Μεντβέντεφ και Αντρέι Ρούμπλεφ, οι οποίοι συμμετείχαν στο Πρωτάθλημα Τένις του Ντουμπάι την περασμένη εβδομάδα, είναι μεταξύ των παικτών που αντιμετώπισαν δυσκολίες στο ταξίδι τους, αλλά εν τέλει μετά από αρκετή ταλαιπωρία κατάφεραν να φτάσουν στην Καλιφόρνια για το Indian Wells Open. Το τουρνουά ATP Challenger στη Φουτζάιρα ακυρώθηκε λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια, μετά από μια ειδοποίηση ασφαλείας που διέκοψε απότομα το παιχνίδι.

UPDATE: Daniil Medvedev and Andrey Rublev have hit the practice courts at the Indian Wells Tennis Garden. The tennis stars were among a group stuck in Dubai for several days due to the Iran conflict @BlakeArthur24 @kendallkesq



Details: https://t.co/VdLLHqiIVz pic.twitter.com/owtRwswGef March 5, 2026

Τουρνουά Next Gen Euroleague

Ένα από τα αθλητικά γεγονότα που επηρεάστηκε άμεσα από την διαμάχη στη Μέση Ανατολή ήταν το τουρνουά που διοργάνωσε στο Ντουμπάι η Euroleague. Με ανακοίνωσή της η Euroleague ενημέρωσε πως προχώρησε στη ματαίωση της προκριματικής φάσης του τουρνουά adidas NextGen στο Άμπου Ντάμπι.

Τη στιγμή της επίθεσης του Ιράν στο Άμπου Ντάμπι διεξαγόταν η αναμέτρηση Άρης-Μονακό για το NextGen της Euroleague. Οι σειρήνες ήχησαν και οι διαιτητές ειδοποιήθηκαν να διακόψουν την αναμέτρηση των αναπτυξιακών ομάδων των δύο συλλόγων. «Η Euroleague Basketball με λύπη ανακοινώνει τη ματαίωση της προκριματικής φάσης του τουρνουά adidas NextGen Euroleague στο Άμπου Ντάμπι. Λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα κατάσταση στην περιοχή, η απόφαση αυτή ελήφθη με γνώμονα την προστασία όλων των συμμετεχόντων. Μετά από προσεκτική αξιολόγηση και συνεχή διαβούλευση με τις αρμόδιες αρχές και τα ενδιαφερόμενα μέρη, αποφασίστηκε ότι η ματαίωση του τουρνουά είναι η πιο υπεύθυνη ενέργεια αυτή τη στιγμή», αναφέρει η ανακοίνωση της Euroleague.

El Next Gen Euroleague que se estaba disputando en Abu Dabi ha quedado suspendido.



El torneo se ha parado durante la disputa del AS Monaco - Aris ante los ataques ocurridos en bases militares próximas al lugar de disputa del torneo pic.twitter.com/sCKX9hUkJT February 28, 2026

Doha Diamond League - World Aquatics Championships 2026

Αναφορικά με τις δύο διοργανώσεις στίβου και υγρού στίβου που είναι προγραμματισμένες για τον ερχόμενο Μάιο και Δεκέμβριο αντίστοιχα, δεν υπάρχει ακόμη καμία επίσημη ενημέρωση για την αναβολή τους, ωστόσο λόγω της συνεχούς αυξανόμενης έντασης στην περιοχή δεν είναι απίθανο μέσα στις επόμενες ημέρες να έχουμε εξελίξεις.