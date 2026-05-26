Οι Νιου Γιορκ Νικς βρίσκονται σε εξαιρετική κατάσταση και αυτό αποτυπώνεται από το γεγονός ότι μετρούν 11 συνεχόμενες νίκες στα Playoffs.

Με τις... σκούπες ανά χείρας «κυκλοφορούν» οι παίκτες των Νικς μετά και το επιβλητικό 4-0 απέναντι στους Κλίβελαντ Καβαλίερς στους τελικούς της Ανατολής.

Οι Νεοϋορκέζοι είναι τα νέα «αφεντικά» της Ανατολικής Περιφέρειας μετρώντας δύο σερί sweep στα Playoffs και 11 συνεχόμενες νίκες. Ακούγεται απίστευτο αλλά είναι πέρα για πέρα αληθινό για τους φοβερούς και τρομερούς Νικς.

Είναι χαρακτηριστικό ότι γνώρισαν την τελευταία τους ήττα στη φετινή postseason στις 24 Απριλίου, δηλαδή πριν από έναν μήνα. Τότε που οι Χοκς είχαν κάνει το «break» στη Νέα Υόρκη κερδίζοντας οριακά με 109-108 και παίρνοντας προβάδισμα στον α' γύρο των Playoffs με 2-1.

Έκτοτε οι Νικς ξέχασαν τι σημαίνει ήττα! Με τρεις συνεχόμενες νίκες «πέταξαν» εκτός τα «Γεράκια» με 4-2 νίκες και ακολούθησαν οι δύο «σκούπες» κόντρα στους Σίξερς (4-0) στα ημιτελικά της Ανατολής και τώρα με αντιπάλους τους Καβαλίερς (4-0) στους τελικούς της Περιφέρειας.