Ο Ντάριλ Γιάνμαατ μίλησε για τον εθισμό του στην κοκαΐνη και τα τεράστια προβλήματα που του προκάλεσε.

Μεταξύ 2007 και 2022, ο Ντάριλ Γιάνμαατ έκανε μεγάλη καριέρα αγωνιζόμενος σε Ντεν Χάαγκ, Χέρενφεϊν, Φέγενορντ, Νιούκαστλ και Γουότφορντ, ενώ έπαιξε και 34 φορές με την εθνική Ολλανδίας.

Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια ο παλαίμαχος αμυντικός έχει αντιμετωπίσει σοβαρά προβλήματα, με τον εθισμό του στην κοκαΐνη να, φέρνει, κατά τα λεγόμενά του, μεγάλη δυστυχία στη ζωή του. Ο 36χρονος Ολλανδός μίλησε στο AD και ανέφερε ότι «έχω τρία παιδιά που επίσης ακούν και διαβάζουν πράγματα.. Δεν μπορώ και δεν θέλω να αναφέρω όλες τις λεπτομέρειες, αλλά ο εθισμός μου στην κοκαΐνη έχει προκαλέσει πολλή δυστυχία. Ήθελα να κάνω τόσα πολλά, αλλά ένας τραυματισμός στο γόνατο μου χάλασε τα σχέδια. Το γόνατο ήταν σε πολύ άσχημη κατάσταση, μετά από μια ένεση, κάτι πήγε στραβά. Η άρθρωση μολύνθηκε λόγω λανθασμένης βελόνας. Η καριέρα μου τελείωσε, δεν μπορούσα να το διαχειριστώ αυτό».

Ο Γιάνμαατ εξήγησε ότι η ανάληψη πόστου στην Ντεν Χάαγκ δεν βοήθησε, τονίζοντας πως «υποτίθεται ότι θα έπαιρνα βοήθεια από όλους και για τα πάντα, αλλά τελικά έμεινα να τα βγάλω πέρα μόνος μου. Ξαφνικά έχασα τη δομή που είχα για χρόνια ως ποδοσφαιριστής. Ήταν δύσκολο, ο εθισμός στην κοκαΐνη μπήκε σιγά σιγά στη ζωή μου. Αρχίζεις να λες ψέματα στους ανθρώπους που αγαπάς. Αυτό είναι τρομερό, πλήγωσα πολλούς ανθρώπους. Είμαι ακόμη τυπικά παντρεμένος, αλλά δεν είμαστε πια μαζί. Η σχέση δεν πήγαινε καλά ούτως ή άλλως, αλλά ο εθισμός προφανώς δεν βοήθησε. Πολλά έχουν καταστραφεί, αν και πλέον έχουμε ξαναβρεί μια καλή επικοινωνία. Ήταν κοκαΐνη, όχι κάτι άλλο. Ούτε αλκοόλ. Μπορεί να συμβεί στον καθένα, νομίζω. Ποτέ δεν φανταζόμουν ότι θα μπορούσα να εθιστώ».