Έρευνα τηλεοπτικού δικτύου στη Νότια Κορέα καταγγέλλει ότι η ποδοσφαιρική ομοσπονδία κάλυπτε έξοδα για σεξουαλικές υπηρεσίες σε ξένους διαιτητές.

Σοβαρές καταγγελίες φέρνει στο φως έρευνα του νοτιοκορεατικού τηλεοπτικού δικτύου JTBC, σύμφωνα με την οποία η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Νότιας Κορέας φέρεται να κάλυπτε τα έξοδα για σεξουαλικές υπηρεσίες που προσφέρονταν σε ξένους διαιτητές κατά την περίοδο 2011-2012.

Η έρευνα βασίζεται σε έγγραφα του υπουργείου Πολιτισμού, Αθλητισμού και Τουρισμού και αφορά την περίοδο κατά την οποία η εθνική ομάδα της χώρας συμμετείχε στα προκριματικά των Ολυμπιακών Αγώνων του Λονδίνου το 2012 και του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2014. Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, η υπόθεση αποτυπώνει το μέγεθος της διαφθοράς που φέρεται να επικρατούσε τότε στην Ομοσπονδία.

Πληρωμές σε κέντρα μασάζ

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, λίγες ώρες πριν από τον αγώνα της Νότιας Κορέας με το Κουβέιτ για τα προκριματικά του Μουντιάλ, στις 29 Φεβρουαρίου 2012, καταγράφηκε χρέωση 500.000 γουόν (περίπου 350 δολάρια) σε εταιρική πιστωτική κάρτα της Ομοσπονδίας σε κέντρο μασάζ στη Σεούλ. Τα λογιστικά αρχεία που επικαλείται το JTBC αναφέρουν ότι το ποσό δεν αφορούσε μόνο υπηρεσίες μασάζ, αλλά και σεξουαλικές υπηρεσίες.

Αντίστοιχη πληρωμή ύψους 760.000 γουόν φέρεται να πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2012 σε κέντρο μασάζ στην πόλη Τσανγκουόν, λίγες ώρες μετά από αγώνα της εθνικής ομάδας με το Ομάν για τα προκριματικά των Ολυμπιακών Αγώνων. Σύμφωνα με την έρευνα, ανάλογες δαπάνες έγιναν όχι μόνο για διαιτητές, αλλά και για τους παρατηρητές.

«Το ζητούσαν οι ίδιοι»

Πρώην υπάλληλος του τμήματος διαιτησίας, ο οποίος φέρεται να είχε αναλάβει τις σχετικές πληρωμές, δήλωσε ότι «το κόστος του μασάζ περιλάμβανε και σεξουαλικές υπηρεσίες», προσθέτοντας πως οι ξένοι διαιτητές ζητούσαν τέτοιου είδους «φιλοξενία» ήδη από την άφιξή τους στη χώρα.

Η απάντηση της Ομοσπονδίας

Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Νότιας Κορέας, απαντώντας στις αποκαλύψεις, ανέφερε ότι τα περιστατικά φέρονται να συνέβησαν πριν από περίπου 15 χρόνια και ότι δεν είναι πλέον δυνατό να επιβεβαιωθούν όλες οι λεπτομέρειες, καθώς τα σχετικά αρχεία διατηρούνται για πέντε χρόνια. Παράλληλα, υποστήριξε ότι, ανεξάρτητα από όσα ενδέχεται να συνέβησαν εκείνη την περίοδο, έχουν πλέον θεσπιστεί και εφαρμόζονται αυστηρότεροι κανόνες εσωτερικής διαχείρισης.