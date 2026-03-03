Κριστιάνο: Η... απρόσμενη πτήση του από το Ριάντ στη Μαδρίτη
Εν μέσω της τεταμένης κατάστασης και του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Ισραήλ με το Ιράν, ο Κριστιάνο Ρονάλντο φέρεται να αποφάσισε να... πετάξει προς Μαδρίτη.
Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ που διαμένει στο Ριάντ, είχε σύμφωνα με δημοσιεύματα, πτήση με ιδιωτικό τζετ από την πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας προς εκείνη της Ισπανίας, με άφιξη τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας (2/2).
Ωστόσο, όπως γράφει η Marca, παραμένει ασαφές αν ο CR7 ήταν μόνος στην πτήση ή συνοδευόταν από κάποιο μέλος της οικογένειάς του ή ακόμα και από τη σύντροφό του, Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ, για προσωπικούς ή επαγγελματικούς λόγους.
Ορισμένοι αναλυτές υποστηρίζουν ότι το πλαίσιο της αυξανόμενης έντασης στη Μέση Ανατολή μπορεί να ήταν ένας παράγοντας στην απόφαση του Πορτογάλου να φύγει από το Ριάντ, πάντως κάτι τέτοιο δεν έχει επιβεβαιωθεί. Αξίζει πάντως να σημειωθεί πως ο αγώνας της Αλ Νασρ για το Ασιατικό Champions League που ήταν προγραμματισμένος για σήμερα (3/3), αναβλήθηκε λόγω της όλης κατάστασης.
🚨🚨| BREAKING: Cristiano Ronaldo’s private jet flew from Riyadh to Madrid amid missile strikes that forced Rio Ferdinand’s family into lockdown, with flight trackers confirming the nearly seven-hour journey.— Goals Side (@goalsside) March 3, 2026
[@TheSun] pic.twitter.com/18oVXCXU2M
