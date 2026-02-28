Ο Ρονάλντο είχε την ευκαιρία να πλησιάσει κι άλλο τα 1000 γκολ, αλλά.... αστόχησε σε πέναλτι για την Αλ Νασρ.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο, αν και δεν μας έχει συνηθίσει, έχασε πέναλτι! Στον αγώνα κόντρα στην Αλ Φεϊχά, στη Saudi Pro League, η Αλ Νασρ κέρδισε πέναλτι στο 11' και φυσικά ο Πορτογάλος σταρ ανέλαβε την εκτέλεση, η οποία δεν ήταν καλή, καθώς έστειλε την μπάλα δίπλα στο αριστερό δοκάρι, την ώρα που ο αντίπαλος γκολκίπερ είχε ήδη πέσει από την αντίθετη πλευρά.

Ο Ρονάλντο, που πριν λίγες μέρες έφτασε τα 965 τέρματα, θα μπορούσε να είχε δώσει το προβάδισμα στην ομάδα του και να πλησιάσει περισσότερο τoν μεγάλο προσωπικό στόχο των 1000 γκολ. Μπορεί βέβαια σήμερα (Σάββατο, 29/2) να μην ήταν η μέρα του, αλλά θα έχει κι άλλες ευκαιρίες, αφού ακόμη και στα 41 του συνεχίζει ακάθεκτος. Στο αγωνιστικό σκέλος η Αλ Νασρ επικράτησε με 3-1 και συνεχίζει στην κορυφή του πρωταθλήματος, ενώ βρίσκεται και στο +2 από την Αλ Αχλί.