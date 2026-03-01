Η έκρυθμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή οδήγησε στην αναβολή τεσσάρων αγώνων στο Champions League Ασίας, μεταξύ των οποίων κι εκείνου της Αλ Νασρ του Κριστιάνο Ρονάλντο.

Τέσσερις αγώνες στο Champions League Ασίας οδηγήθηκαν σε αναβολή μετά τις αεροπορικές επιδρομές των ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν, μεταξύ των οποίων κι εκείνος της Αλ Νασρ του Κριστιάνο Ρονάλντο.

Η Ομοσπονδία ανακοίνωσε την Κυριακή (1/3) ότι οι πρώτοι αγώνες της φάσης των «16» της διοργάνωσης που επρόκειτο να διεξαχθούν στο δυτικό τμήμα της ασιατικής ηπείρου μεταξύ Δευτέρας 2 Μαρτίου και Τρίτης 3 Μαρτίου θα επαναπρογραμματιστούν λόγω της έκρυθμης κατάστασης που επικρατεί στη Μέση Ανατολή.

Οι νέες ημερομηνίες διεξαγωγής των αγώνων θα ανακοινωθούν από τη διοργάνωση σε μεταγενέστερο χρόνο, καθώς οι στρατιωτικές επιχειρήσεις μαίνονται στα εδάφη του Ιράν που με τη σειρά του εξαπολύει χτυπήματα σε όμορες χώρες, φιλικά προσκείμενες προς τη Δύση.