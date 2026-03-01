Αλ Νασρ: Αναβολή του αγώνα της στο Champions League Ασίας λόγω Ιράν!
Τέσσερις αγώνες στο Champions League Ασίας οδηγήθηκαν σε αναβολή μετά τις αεροπορικές επιδρομές των ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν, μεταξύ των οποίων κι εκείνος της Αλ Νασρ του Κριστιάνο Ρονάλντο.
Η Ομοσπονδία ανακοίνωσε την Κυριακή (1/3) ότι οι πρώτοι αγώνες της φάσης των «16» της διοργάνωσης που επρόκειτο να διεξαχθούν στο δυτικό τμήμα της ασιατικής ηπείρου μεταξύ Δευτέρας 2 Μαρτίου και Τρίτης 3 Μαρτίου θα επαναπρογραμματιστούν λόγω της έκρυθμης κατάστασης που επικρατεί στη Μέση Ανατολή.
Οι νέες ημερομηνίες διεξαγωγής των αγώνων θα ανακοινωθούν από τη διοργάνωση σε μεταγενέστερο χρόνο, καθώς οι στρατιωτικές επιχειρήσεις μαίνονται στα εδάφη του Ιράν που με τη σειρά του εξαπολύει χτυπήματα σε όμορες χώρες, φιλικά προσκείμενες προς τη Δύση.
