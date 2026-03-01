Ιράν: Η... Οδύσσεια του Μουνίρ Ελ Χανταντί μέχρι να διαφύγει
Οι πολίτες του Ιράν ζουν δύσκολες ώρες, με τη χώρα να δέχεται επιθέσεις από ΗΠΑ και Ισραήλ, την ώρα που χιλιάδες ξένοι προσπαθούν να διαφύγουν στο εξωτερικό και να επιστρέψουν στην πατρίδα τους.
Μεταξύ αυτών, και ο Μουνίρ Ελ Χανταντί. Ο Μαροκινός επιθετικός αγωνίζεται εδώ και μερικούς μήνες στην Εστεγκλάλ και έζησε μια... Οδύσσεια μέχρι να καταφέρει να φτάσει οδικώς στην Τουρκία, όπως ανέφεραν πηγές από το περιβάλλον του στη Marca.
«Ήταν στο αεροπλάνο, έτοιμος να απογειωθεί μαζί με τον Ιβάν Σάντσεθ, όταν την τελευταία στιγμή ήρθε η διαταγή να βγουν όλοι έξω γιατί έγινε επίθεση», ανέφεραν αρχικά, εξηγώντας πως η διοίκηση της ομάδας του παρείχε οδηγό για να τον μεταφέρει στα σύνορα με την Τουρκία. «Ήταν τρελό. Τώρα είναι καλά, είναι ασφαλής», συνεχίζει το ρεπορτάζ, με τον άλλοτε ποδοσφαιριστή της Μπαρτσελόνα και της Σεβίλλης να μένει για 16 ώρες στο αυτοκίνητο το οποίο τον μετέφερε εκτός Ιράν.
🚗 Así fue la angustiosa huida de Munir de Irán con vuelo abortado y 16 horas de coche: "Una locura"— MARCA (@marca) March 1, 2026
🇮🇷 El ex de varios clubes de LaLiGA quedó atrapado en Teherán cuando cancelaron su vuelo por un ataque aéreo y cruzó 16 horas por carretera hasta Turquía mientras la liga iraní… pic.twitter.com/nEudoAomX4
