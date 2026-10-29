Η Μοντερέι θέλει να παραχωρήσει τον Πινέδα και περιμένει πρόταση από ολλανδική ομάδα, όπως μεταδίδουν οι Μεξικανοί.

Ως αβέβαιο παρουσιάζεται το μέλλον του Ορμπελίν Πινέδα στη Μοντερέι, καθώς δημοσιεύματα από το Μεξικό αναφέρουν ότι ο σύλλογος είναι πλέον ανοιχτός στο να τον παραχωρήσει.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Γουίλι Γκονσάλες, ομάδα της Eredivisie ετοιμάζεται να καταθέσει επίσημη πρόταση τον προσεχή Ιανουάριο για τον έμπειρο μέσο, ο οποίος βρίσκεται στη λίστα αρκετών ευρωπαϊκών συλλόγων πέραν των Ολλανδών.

Παρότι το όνομα της ομάδας που έχει το προβάδισμα για να τον κάνει δικό της έχει αποκαλυφθεί ακόμα, τα μεξικανικά ΜΜΕ εκτιμούν πως η Φέγενορντ και ο Άγιαξ είναι οι πιθανότεροι «μνηστήρες» που παρακολουθούν πιο στενά την περίπτωσή του.

Ο πρώην άσος της ΑΕΚ, μετράει μέχρι στιγμής φέτος 11 συμμετοχές με τη μεξικανική ομάδα, έχοντας απολογισμό ένα γκολ και δύο ασίστ σε συνολικά 816 λεπτά συμμετοχής. Ο σύλλογος φαίνεται πως δεν είναι διατεθειμένος να τον αξιοποιήσει περαιτέρω και είναι έτοιμος να συζητήσει όλες τις προτάσεις που θα φτάσουν στα γραφεία του για τον 30χρονο μέσο.