Πινέδα: Η Μοντερέι περιμένει πρόταση για να τον παραχωρήσει, σύμφωνα με τους Μεξικανούς
Ως αβέβαιο παρουσιάζεται το μέλλον του Ορμπελίν Πινέδα στη Μοντερέι, καθώς δημοσιεύματα από το Μεξικό αναφέρουν ότι ο σύλλογος είναι πλέον ανοιχτός στο να τον παραχωρήσει.
Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Γουίλι Γκονσάλες, ομάδα της Eredivisie ετοιμάζεται να καταθέσει επίσημη πρόταση τον προσεχή Ιανουάριο για τον έμπειρο μέσο, ο οποίος βρίσκεται στη λίστα αρκετών ευρωπαϊκών συλλόγων πέραν των Ολλανδών.
Παρότι το όνομα της ομάδας που έχει το προβάδισμα για να τον κάνει δικό της έχει αποκαλυφθεί ακόμα, τα μεξικανικά ΜΜΕ εκτιμούν πως η Φέγενορντ και ο Άγιαξ είναι οι πιθανότεροι «μνηστήρες» που παρακολουθούν πιο στενά την περίπτωσή του.
Ο πρώην άσος της ΑΕΚ, μετράει μέχρι στιγμής φέτος 11 συμμετοχές με τη μεξικανική ομάδα, έχοντας απολογισμό ένα γκολ και δύο ασίστ σε συνολικά 816 λεπτά συμμετοχής. Ο σύλλογος φαίνεται πως δεν είναι διατεθειμένος να τον αξιοποιήσει περαιτέρω και είναι έτοιμος να συζητήσει όλες τις προτάσεις που θα φτάσουν στα γραφεία του για τον 30χρονο μέσο.
💣 ¡DESDE PAÍSES BAJOS VIENEN POR ORBELÍN PINEDA! De acuerdo con información de Willie González en RG La Deportiva, un equipo de la Eredivisie sigue de cerca al mediocampista mexicano y estaría preparando una oferta formal en los próximos días. 🎙️ “Va a llegar una oferta de un equipo neerlandés por Orbelín Pineda”, reveló Willie González. #Rayados #LigaMX— RG La Deportiva (@rg690) October 28, 2026
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