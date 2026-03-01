Κέρκεζ: «Πρώτα από όλα τα συγχαρητήρια πάνε σε πρόεδρο και τεχνικό διευθυντή»

Ο Ντούσαν Κέρκεζ, στη συνέντευξη Τύπου μετά τη νίκη του Ατρομήτου του επί του Παναιτωλικού, στάθηκε στη μεθοδική δουλειά που γίνεται μέσα στον οργανισμό της ομάδας

Ο Ατρόμητος υποδέχθηκε το Σάββατο (28/02) στο Περιστέρι τον Παναιτωλικό για την 23η αγωνιστική της Stoiximan Superleague και επικράτησε με 1-0 χάρη στο γκολ του Μπακού στο 41, αλλά και του Γκουγκεσασβίλι, ο οποίος στο ντεμπούτο του με την ομάδα του Περιστερίου απέκρουσε στο 77΄ το πέναλτι του Μάτσαν.

Με τη νίκη του αυτή, το σύνολο του Ντούσαν Κέρκεζ έφτασε τους 27 βαθμούς και βρίσκεται στην 8η θέση, στο -1 από τους Άρη και ΟΦΗ, οι οποίοι αμφότεροι έχουν από ένα παιχνίδι λιγότερο, και είναι πολύ κοντά στο να «σφραγίσει» το εισιτήριο του για την είσοδο στα play-offs των θέσεων «5-8».

Ο Βόσνιος τεχνικός στη συνέντευξη Τύπου μετά την εντός έδρας νίκη της ομάδας του, στάθηκε στην εξαιρετική εμφάνιση των παικτών του και ιδιαίτερα του τερματοφύλακα Λούκα Γκουγκεσασβίλι, που ελέω της απουσίας του Χουτεσιώτη, έκατσε κάτω από τα γκολ ποστ της αθηναϊκής ομάδας, ενώ παράλληλα αναφέρθηκε και στον πρόεδρο και τον τεχνικό διευθυντή και την προσπάθεια τους να διατηρούν το σύλλογο στο υψηλότερο επίπεδο.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε ο Ντούσαν Κέρκεζ στη συνέντευξη Τύπου

«Θέλω πρώτα από όλα να δώσω συγχαρητήρια στους παίκτες μου για αυτή τη νίκη. Νομίζω ότι μετά τα πρώτα 20 λεπτά είχαμε τον έλεγχο και η αλλαγή του Μπάκου με τον Τσούμπερ, με τον Μακάνα να παίζει στην κορυφή και τον Τσούμπερ στη θέση του, αριστερά μας βοήθησε πολύ».

«Μετά το 60'-65' αρχίσαμε να έχουμε φόβο. Έχουμε κακή επίδοση εδώ στο Περιστέρι και ειδικά αυτό το ματς με τον Πανσερραϊκό με το γκολ που δεχθήκαμε στις καθυστερήσεις, μας έχει προκαλέσει ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα. Το καταλαβαίνεις και από το γήπεδο που ακούς τον κόσμο σε μια λάθος πάσα».

«Ωστόσο, νικήσαμε και δίνω πάλι συγχαρητήρια στους παίκτες, που για πρώτη φορά κερδίζουμε σε δύο συνεχόμενα παιχνίδια και ευχαριστούμε και τον κόσμο που ήταν σήμερα εδώ, παρά το κρύο και μας στήριξε πάρα πολύ. Ήταν ακόμα και στο λεωφορείο να υποδεχθεί την ομάδα και να μας δώσει ώθηση πριν από το ματς».

«Θέλω να πω επίσης καλή επιτυχία στον καλό μου φίλο, Γιάννη Αναστασίου και συγχαρητήρια για την πορεία του Παναιτωλικού. Ξέραμε ότι αυτή την περίοδο που θα αντιμετωπίσουμε αυτή την ομάδα, την πετυχαίναμε σε πολύ καλή κατάσταση με συνεχόμενα θετικά αποτελέσματα».

Για τον Φεβρουάριο που ο Ατρόμητος είχε τρεις νίκες και μία ισοπαλία και για τη χρησιμοποίηση του Μπάκου ως φορ:

«Μακάρι να κρατούσε λίγο παραπάνω (σ.σ. γέλια...). Δεν είναι απλά ότι κάνουμε καλή δουλειά τον Φεβρουάριο. Είναι ότι κάνουμε καλή δουλειά και παλεύουμε όλους αυτούς τους μήνες που είμαστε εδώ και αυτό βγαίνει στο γήπεδο. Μέσα στην εβδομάδα κάνουμε βίντεο ανάλυση και είχαμε πει ότι αν το ματς δεν αρχίσει όπως θέλουμε με τον Τσούμπερ στην επίθεση, τότε θα δοκιμάσουμε τον Μπάκου στην επίθεση. Είναι κάτι που τελικά μας βοήθησε και μπράβο στους συνεργάτες μου για τη βοήθεια και για την πρόταση αυτή».

Για τον Γκουγκεσασβίλι:

«Είναι ένας ευχάριστος πονοκέφαλος που έχω αυτούς τους τερματοφύλακες και πραγματικά με αυτό δεν έχω κανένα πρόβλημα. Δεν έχω κανένα πρόβλημα όταν είναι όλοι καλοί να επιλέγω κάποιον και να παίξει. Σήμερα ήταν ο Λούκα που μπήκε μέσα, έπιασε το πέναλτι και έπαιξε πολύ καλά και για αυτό άλλωστε τον πήραμε. Μπράβο και στον κ. Γιάννη και τον πρόεδρο για όλη την ενίσχυση του Ιανουαρίου, που ήδη οι παίκτες που έχουν έρθει μας έχουν βοηθήσει πολύ».

Για το ότι άκουσε το όνομά του για πάνω από μία φορά:

«Πραγματικά ευχαριστώ πολύ, αλλά εδώ είναι μια ομαδική δουλειά. Μπορεί εγώ να φαίνομαι μπροστά, αλλά είναι οι συνεργάτες μου, είναι οι φροντιστές, μέχρι και οι άνθρωποι που έρχονται και καθαρίζουν το Μαζαράκη για να τα έχουμε όλα εμείς έτοιμα. Πρώτα από όλα τα "μπράβο" αξίζουν στον πρόεδρο για την προσπάθεια που κάνει και τα λεφτά που έχει ρίξει και στον κ. Γιάννη που είναι κάθε μέρα εδώ στο προπονητικό κέντρο και ζει για τον Ατρόμητο. Όλα αυτά όμως οφείλονται και στους παίκτες. Αν αυτοί βγαίνουν έξω και παίζουν και νικάμε, τότε είμαστε όλοι εμείς καλά. Πάντως ευχαριστώ πολύ τον κόσμο για αυτό».