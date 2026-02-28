Σε ένα ματς που ο Μπάκου βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα ο Ατρόμητος ξεπέρασε το αγωνιστικό εμπόδιο του Παναιτωλικού.

Ο Μπάκου έβαλε (από το πρώτο ημίχρονο) το γκολ για το 1-0 στο παιχνίδι Ατρόμητος - Παναιτωλικός . Από την άλλη ο Γκουγκεσαβίλι έπιασε το πέναλτι του Ματσάν και με το 1-0 επί του Παναιτωλικού στο Περιστέρι, ο Ατρόμητος βρέθηκε εντός 8άδας. Δείτε το γκολ του μεσοεπιθετικού του Ατρόμητου και τις καλύτερες φάσεις μέσα από το σχετικό βίντεο.