Ατρόμητος - Παναιτωλικός: Τα Highlights της νίκης των Περιστεριωτών
Σε ένα ματς που ο Μπάκου βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα ο Ατρόμητος ξεπέρασε το αγωνιστικό εμπόδιο του Παναιτωλικού.
Ο Μπάκου έβαλε (από το πρώτο ημίχρονο) το γκολ για το 1-0 στο παιχνίδι Ατρόμητος - Παναιτωλικός. Από την άλλη ο Γκουγκεσαβίλι έπιασε το πέναλτι του Ματσάν και με το 1-0 επί του Παναιτωλικού στο Περιστέρι, ο Ατρόμητος βρέθηκε εντός 8άδας. Δείτε το γκολ του μεσοεπιθετικού του Ατρόμητου και τις καλύτερες φάσεις μέσα από το σχετικό βίντεο.
@Photo credits: eurokinissi, KLODIAN LATO / EUROKINISSI
