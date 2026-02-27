Όπως αναφέρουν νορβηγικά ΜΜΕ, επτά ποδοσφαιριστές συνελήφθησαν λόγω εμπλοκής σε υπόθεση στημένων αγώνων.

Την ώρα που το νορβηγικό ποδόσφαιρο ζει δόξες, τόσο σε διασυλλογικό επίπεδο, με τις απίθανες πορείες της Μπόντο/Γκλιμτ στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, όσο και σε διεθνές, με την εθνική ομάδα να επιστρέφει φέτος σε Παγκόσμιο Κύπελλο, ένα σκάνδαλο διαφθοράς και χειραγώγησης αγώνων έκανε την εμφάνισή του προκαλώντας σοκ στη σκανδιναβική χώρα.

Όπως αναφέρουν εγχώρια ΜΜΕ, επτά ποδοσφαιριστές συνελήφθησαν την Τετάρτη (25/2) με την κατηγορία εμπλοκής σε κύκλωμα που έστηνε αγώνες, με μερικούς εξ αυτών να αγωνίζονται σε ομάδες της μεγάλης κατηγορίας.

«Η υπόθεση είναι ακόμα σε αρχικό στάδιο και έχουν να γίνουν πολλά βήματα ακόμα, η έρευνα είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή και θεωρείται υψηλής προτεραιότητας», τα λόγια του εκπροσώπου της αστυνομίας, Σαντ Ιγκμπάλ, με τις αρχές να έχουν πραγματοποιήσει πολλές εφόδους σε σπίτια εμπλεκομένων και να έχουν προχωρήσει σε κατασχέσεις δεδομένων που σχετίζονται με την υπόθεση.