Μπόντο/Γκλιμτ: Θα ιδρώσει για να παίξει του χρόνου Champions League
Ό,τι και αν γίνει από εδώ και πέρα κατά τη διάρκεια της σεζόν, η Μπόντο/Γκλιμτ αποτελεί μακράν τη μεγαλύτερη και πιο ευχάριστη έκπληξη στο φετινό Champions League, καθώς μετά τις Μάντσεστερ Σίτι και Ατλέτικο Μαδρίτης, έκανε ζημιά και στην Ίντερ, την οποία πέταξε εκτός θεσμού με δύο νίκες και συνολικό σκορ 5-2!
Κάπως έτσι, οι απίθανοι Νορβηγοί συνεχίζουν στους «16» όπου θα αντιμετωπίσουν Μάντσεστερ Σίτι ή Σπόρτινγκ Λισαβόνας, με κανέναν αντίπαλο πλέον να μην νιώθει σιγουριά όταν έχει να ανέβει στον Βορρά για να παίξει στο πλαστικό τερέν του Aspmyra Stadion. Ωστόσο, όσο καλά και αν τα πηγαίνει φέτος η ομάδα του Κγέτιλ Κνούτσεν, η επόμενο σεζόν ενδέχεται να τη βρει εκτός Champions League! Βλέπετε, η Μπόντο την πάτησε στο πρωτάθλημα της Eliteserien, μένοντας δεύτερη πίσω από τη Βίκινγκ, που εξασφάλισε το καλό εισιτήριο για τα playoffs της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.
Ως δεύτερη, η Μπόντο/Γκλιμτ έχει εισιτήριο για τον 2ο προκριματικό γύρο, το οποίο ενδέχεται να γίνει για τον 3ο με το ανάλογο rebalancing που γίνεται κάθε καλοκαίρι. Όπως αναφέρει η σελίδα Football Rankings, αν οι Σκανδιναβοί πάνε στον 3ο προκριματικό γύρο και το μονοπάτι των μη πρωταθλητών, θα έχουν, ενδεχομένως, αντιπάλους όπως η Μαρσέιγ και η Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ.
Φυσικά ξεκάθαρη εικόνα θα υπάρξει όταν ολοκληρωθούν όλα τα πρωταθλήματα, όμως είναι δεδομένο ότι η Μπόντο/Γκλιμτ θα χρειαστεί να ιδρώσει για να βρεθεί ξανά στα αστέρια. Ενδεικτικά, φέτος χρειάστηκε μόλις μία πρόκριση, καθώς ως πρωταθλήτρια, είχε εισιτήριο για τα playoffs. Από την άλλη, αξίζει να σημειωθεί πως υπάρχει και τρόπος να βρεθούν απευθείας στη league phase οι παίκτες του Κνούτσεν, αρκεί να κατακτήσουν φέτος την κούπα με τα μεγάλα αυτιά...
❌ 🇳🇴 Bodø/Glimt did NOT win league title, so they will start next season in the League Path of the Champions League qualifiers.— Football Rankings (@FootRankings) February 25, 2026
📈 🇳🇴 Bodø/Glimt are projected to start from the QR3, which could change due to different permutations.
📊 Projections with % at Page (link in bio). pic.twitter.com/hC5epclBPe
