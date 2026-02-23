Κωνσταντίνος Καρέτσας: Χτύπησε στο κεφάλι αλλά γλίτωσε τα χειρότερα ο άσος της Γκενκ

Επιμέλεια:  Μανώλης Μακρόπουλος
Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας χτύπησε στο κεφάλι στο ματς της Γκενκ με τη Σταντάρ Λιέγης, ωστόσο ευτυχώς απέφυγε τα χειρότερα.

Μετά τα... όργια το «Μαξιμίρ» επί της Ντινάμο Ζάγκρεμπ (1-3/ 19/2) για το Europa League, ο Κωνσταντίνος Καρέτσας δεν κατάφερε να βοηθήσει τη Γκενκ, στο ντέρμπι του Βελγικού πρωταθλήματος με τη Σταντάρ Λιέγης.

Η ομάδα του Έλληνα άσου ηττήθηκε με 0-3 εντός έδρας, όμως το παιχνίδι ουσιαστικά «στιγματίστηκε» από τον τραυματισμό του 18χρονου.

Ο Καρέτσας είχε σύγκρουση με τον Ιμπραΐμ Καραμοκό, πέφτοντας το έδαφος με χτύπημα στο κεφάλι και προκαλώντας τεράστια ανησυχία στους ανθρώπους και τους φιλάθλους της ομάδας. Μάλιστα, ο Έλληνας είχε και «επιταχυνόμενο καρδιακό παλμό», προφανώς σαν αντίδραση του οργανισμού του από το χτύπημα.

 

Ευτυχώς όμως τα νέα είναι ευχάριστα, καθώς σύμφωνα με βελγικό μέσο, ο Καρέτσας δεν χρειάστηκε καν να μεταβεί στο νοσοκομείο, επέστρεψε σπίτι του, έχοντας απλώς ζαλάδες και πλέον είναι εντάξει. Πάντως, το αν θα αγωνιστεί την ερχόμενη Πέμπτη (26/2) στη ρεβάνς με τη Ντινάμο Ζάγκρεμπ παραμένει ερωτηματικό.

     

