Το κορυφαίο ισπανικό μέσο αποθέωσε τον Κωνσταντίνο Καρέτσα, χαρακτηρίζοντάς τον ως τον «Έλληνα Μέσι».

Μια ακόμη ευρωπαϊκή παράσταση έδωσε το βράδυ της Πέμπτης (19/2) ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, στο εκτός έδρας 1-3 της Γκενκ επί της Ντινάμο Ζάγκρεμπ, για τα Playoffs του Europa League.

Ο Έλληνας άσος είχε την ασίστ στο 0-1, ενώ από δική του κούρσα ξεκίνησε και το 2ο γκολ των Βέλγων, ενώ η γενικότερη παρουσία του στον... βούρκο του «Μαξιμίρ» ήταν εντυπωσιακή.

Αυτό ουσιαστικά ανάγκασε ένα από τα κορυφαία μέσα της Ισπανίας, την περίφημη Mundo Deportivo να του αφιερώσει ειδικό άρθρο με τίτλο «Ο Έλληνας Μέσι συνεχίζει να λάμπει: Η μισή Ευρώπη τον κυνηγάει».

Από το ξεκίνημα, το ισπανικό ΜΜΕ αναφέρει πως ο Καρέτσας πρόκειται να γίνει ένας από τους καλύτερους παίκτες του κόσμου την επόμενη δεκαετία, ενώ η αποθέωση συνεχίστηκε με την εξής αναφορά:

«Είναι ένας επιθετικός μέσος με εξαιρετικό όραμα, ικανός να εκμεταλλεύεται τα μη ανιχνεύσιμα κενά μεταξύ των γραμμών και να δημιουργεί ευκαιρίες για γκολ ανά πάσα στιγμή. Αριστεροπόδαρος, συνήθως παίζει στη δεξιά πτέρυγα, αν και μπορεί επίσης να αγωνιστεί ως επιθετικός μέσος, με τον παραδοσιακό αριθμό 10. Για όλους αυτούς τους λόγους, έχει κερδίσει το παρατσούκλι «ο Έλληνας Μέσι», έχοντας ήδη εκπροσωπήσει την Ελλάδα σε διεθνές επίπεδο. Η εθνική ομάδα της Ελλάδας δεν έχει ποτέ πριν καυχηθεί για ένα ταλέντο που να έχει προκαλέσει τόσο ενθουσιασμό όσο ο Καρέτσας».

Τέλος, η Mundo γράφει πως όλοι οι «γίγαντες» της Premier League, αλλά και ομάδες όπως η Μπάγερν Μονάχου και η Μπορούσια Ντόρτμουντ, θέλουν να τον κάνουν δικό τους.