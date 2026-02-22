Ο Μπομπ Βούλγαρης ξεσπάθωσε κατά του τρόπου που διανέμονται τα τηλεοπτικά δικαιώματα στην Ισπανία.

Άλλοτε ερευνητής των Ντάλας Μάβερικς και επαγγελματίας παίκτης του πόκερ, ο Μπομπ Βούλγαρης ηγείται από το 2022 της Καστεγιόν και το 2024 την οδήγησε στη Segunda Division, εκεί όπου πάει φέτος για άνοδο στη La Liga ούσα δεύτερη στη βαθμολογία πίσω από τη Σανταντέρ.

Ωστόσο, ο Ελληνοκαναδός έχει σοβαρά παράπονα από τον τρόπο με τον οποίον μεταδίδονται οι αγώνες της κατηγορίας, αναφέροντας πως «μου ανήκει μια ομάδα Β' κατηγορίας και πληρώνω συνδρομές σε DAZN, Movistar, Amazon Prime και αλλού που δεν θυμάμαι για να βλέπουμε με την οικογένειά μου τους αγώνες. Όταν δε, πάω εκτός Ισπανίας, είναι συχνά αδύνατον να τους δω.

Να προτείνω, παράλληλα με το να επικεντρωνόμαστε στο να καταπολεμήσουμε την πειρατεία, να κάνει η La Liga μία συγκροτημένη προσπάθεια για να υπάρξουν βολικοί, βιώσιμοι και εντελώς νόμιμοι μέθοδοι παρακολούθησης;

Λίγκες όπως η MLB, η F1 και το NFL έχουν δημιουργήσει παγκοσμίως προσβάσιμες πλατφόρμες, δεν υπάρχει λόγος να μην κάνει κάτι ανάλογο το ισπανικό ποδόσφαιρο. Ακόμα και στην Ισπανία, το να έχεις πρόσβαση στη La Liga ή τη Segunda Division απαιτεί συνδρομή σε μεγαλύτερα πακέτα, καθώς τα δικαιώματα είναι χωρισμένα σε πλατφόρμες όπως το DAZN και το Movistar. Δεν υπάρχει επιλογή για τους οπαδούς που θέλουν απλά να δουν την ομάδα τους».