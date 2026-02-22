Ο Κριστιάνο Ρονάλντο ξεκαθάρισε πως του αρέσει ότι βρίσκεται στη Σαουδική Αραβία και θέλει να συνεχίσει εκεί.

Έχοντας σκοράρει τα δυο από τα τέσσερα γκολ της Αλ Νασρ, στη νίκη επί της Αλ Χαζίμ (4-0, 21/2) και φτάνοντας αισίως τα 964 στην πολυετή καριέρα του, ο Κριστιάνο Ρονάλντο ήταν εμφανώς ευτυχισμένος.

Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ πλέον μετράει 501 γκολ αφότου έγινε 30 ετών (σσ πλέον «πατάει» στα 41) και δείχνει απόλυτα συγκεντρωμένος στους στόχους του και της ομάδας του.

Αυτό άλλωστε φάνηκε και από τις δηλώσεις του μετά τον συγκεκριμένο αγώνα. Ο CR7 αρχικά τόνισε πως «ανήκει» στη Σαουδική Αραβία, μια χώρα που καλωσόρισε όμορφα τον ίδιο, την οικογένεια και τους φίλους του, ενώ στη συνέχεια δήλωσε πως επιθυμεί να συνεχίσει εκεί.

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στην Αλ Νασρ και τη μάχη του πρωταθλήματος, λέγοντας πως θα συνεχίσει να «πιέζει» τους αντιπάλους στη μάχη του τίτλου.

«Είμαι πολύ χαρούμενος, όπως έχω πει αρκετές φορές, ανήκω στη Σαουδική Αραβία. Είναι μια χώρα που με καλωσόρισε πολύ όμορφα, την οικογένειά μου και τους φίλους μου. Είμαι χαρούμενος εδώ και θέλω να συνεχίσω εδώ και το πιο σημαντικό είναι πως συνεχίζουμε να πιέζουμε, είμαστε εδώ, στην κορυφή.

Θα κάνουμε την δουλειά μας, να νικάμε, να πιέζουμε και θα δούμε στο τέλος της σεζόν».