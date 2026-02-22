Κριστιάνο Ρονάλντο: Έφτασε τα 501 γκολ μετά την ηλικία των 30!
Όταν κάνουμε λόγο για σκοράρισμα στο ποδόσφαιρο, το μυαλό αστραπιαία πηγαίνει στον Κριστιάνο Ρονάλντο. Την ποδοσφαιρική «μηχανή παραγωγής» γκολ, που πλέον έχει φτάσει το εξωφρενικό νούμερο των 964 στην πολύχρονη πορεία του στα γήπεδα.
Ο CR7 πέτυχε ακόμη δυο για λογαριασμό της Αλ Νασρ, στη νίκη με 4-0 επί της Αλ Χαζίμ (21/2), και πλέον ο στόχος των 1000 γκολ πλησιάζει ακόμη περισσότερο.
Ένα νούμερο που θα αποτελέσει αναμφίβολα σταθμό και μια κορυφή που μοιάζει πάρα πάρα πολύ δύσκολο να πλησιάσει κανείς στο μέλλον. Το ακόμη πιο δύσκολο ωστόσο, έρχεται όταν εξετάσει κανείς τα γκολ που έχει πετύχει ο Πορτογάλος πριν και μετά τα 30 χρόνια ζωής του.
Μέχρι να συμπληρώσει τρεις δεκαετίες, ο Κριστιάνο είχε σκοράρει 463 φορές με Σπόρτινγκ, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Ρεάλ Μαδρίτης και φυσικά Εθνική Πορτογαλίας. Αν κάνουμε τα μαθηματικά βρίσκουμε πως μετά τα 30 έχει πετύχει 501 γκολ (!), ρεκόρ που δεν πλησίασαν καν κορυφαίοι επιθετική της ιστορίας στις καριέρες τους!
🚨 𝗪𝗛𝗔𝗧 𝗔 𝗣𝗟𝗔𝗬𝗘𝗥! Cristiano Ronaldo just scored his 500th and 501st goal since turning 30. 😍🇵🇹— Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) February 22, 2026
Before turning 30: 463 goals
After turning 30: 501 goals
Just think about it — most players don’t even score 500 goals in their entire career. 🤩🐐
Harry Kane, England's… pic.twitter.com/TvfVtxYt3t
