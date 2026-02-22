Ο Κριστιάνο Ρονάλντο συνεχίζει να «θρέφει» τον μύθο του, αφού πλέον μετράει περισσότερα από 500 γκολ, έχοντας ξεπεράσει τα 30 χρόνια ζωής.

Όταν κάνουμε λόγο για σκοράρισμα στο ποδόσφαιρο, το μυαλό αστραπιαία πηγαίνει στον Κριστιάνο Ρονάλντο. Την ποδοσφαιρική «μηχανή παραγωγής» γκολ, που πλέον έχει φτάσει το εξωφρενικό νούμερο των 964 στην πολύχρονη πορεία του στα γήπεδα.

Ο CR7 πέτυχε ακόμη δυο για λογαριασμό της Αλ Νασρ, στη νίκη με 4-0 επί της Αλ Χαζίμ (21/2), και πλέον ο στόχος των 1000 γκολ πλησιάζει ακόμη περισσότερο.

Ένα νούμερο που θα αποτελέσει αναμφίβολα σταθμό και μια κορυφή που μοιάζει πάρα πάρα πολύ δύσκολο να πλησιάσει κανείς στο μέλλον. Το ακόμη πιο δύσκολο ωστόσο, έρχεται όταν εξετάσει κανείς τα γκολ που έχει πετύχει ο Πορτογάλος πριν και μετά τα 30 χρόνια ζωής του.

Μέχρι να συμπληρώσει τρεις δεκαετίες, ο Κριστιάνο είχε σκοράρει 463 φορές με Σπόρτινγκ, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Ρεάλ Μαδρίτης και φυσικά Εθνική Πορτογαλίας. Αν κάνουμε τα μαθηματικά βρίσκουμε πως μετά τα 30 έχει πετύχει 501 γκολ (!), ρεκόρ που δεν πλησίασαν καν κορυφαίοι επιθετική της ιστορίας στις καριέρες τους!