Ρονάλντο: Αρνητικό ρεκόρ για τον Πορτογάλο σταρ
Πρωτοφανές αρνητικό ρεκόρ για τον Κριστιάνο Ρονάλντο στη Σαουδική Αραβία! Ο Πορτογάλος σταρ έχει 0/14 επίσημα τρόπαια με τη φανέλα της Αλ Νασρ, από τη σεζόν 2022-23 που μετακόμισε στη Saudi Pro League.
Μετά την ευκαιρία να εξασφαλίσει το πρωτάθλημα κόντρα στην Αλ Χιλάλ, η Αλ Νασρ του Κριστιάνο απώλεσε το AFC Champions League Two, απέναντι στην Γκάμπα Οσάκα.
Το γκολ του Χουμέτ με σουτ μέσα από την περιοχή στο 30ό λεπτό έκρινε την αναμέτρηση που έγινε στο Ριάντ, με την ομάδα του Κριστιάνο Ρονάλντο να χάνει την κούπα και να μένει με δύο εκτός συνόρων τίτλους σε διοργανώσεις της AFC, το Κύπελλο Κυπελλούχων του 1998 και το Super Cup της ίδιας χρονιάς. Για τους δε Ιάπωνες, αυτός ήταν ο δεύτερος διεθνής τίτλος, μετά το AFC Champions League που είχαν κατακτήσει το 2008.
Ήταν ακόμα μια απώλεια τίτλου για τον 41χρονο Ίβηρα, ο οποίος αγνοεί τη λέξη τρόπαιο από τότε που είναι μέλος της Αλ Νασρ. Πιο συγκεκριμένα ήταν το 14ος διαδοχικός επίσημος τίτλος που έχασε από τη μέρα που έγινε κάτοικος Σαουδικής Αραβίας.
Αναλυτικά, έχει χάσει τρία σερί πρωταθλήματα, τέσσερα Κύπελλα του Βασιλιά, τέσσερα Σούπερ Καπ, δύο AFC Champions League και το χθεσινό AFC Champions League Two.
Cristiano Ronaldo ‘perdeu’ 14 dos 14 TÍTULOS OFICIAIS desde que chegou ao Al-Nassr:— Curiosidades Europa (@CuriosidadesEU) May 16, 2026
❌ Liga Saudita 2022/23.
❌ Liga Saudita 2023/24.
❌ Liga Saudita 2024/25.
❌ Copa do Rei 2022/23.
❌ Copa do Rei 2023/24.
❌ Copa do Rei 2024/25.
❌ Copa do Rei 2025/26.
❌ Supercopa Saudita… pic.twitter.com/elh0HIQfMX
