Ο Κριστιάνο Ρονάλντο φόρεσε παραδοσιακή ενδυμασία για να τιμήσει την εθνική επέτειο της Σαουδικής Αραβίας μπροστά στους οπαδούς της Αλ Νασρ.

Μια ακόμα ημέρα στη δουλειά αποδείχθηκε για τον Κριστιάνο Ρονάλντο ο αγώνας απέναντι στην Αλ Χαζίμ, καθώς με δυο γκολ οδήγησε την Αλ Νασρ στη νίκη με 4-0 φτάνοντας τα 964 τέρματα στην εμβληματική καριέρα του.

Παρόλα αυτά οι επιδόσεις του Πορτογάλου στον αγωνιστικό χώρο δεν ήταν ο μοναδικός λόγος που αποθεώθηκε μετά το φινάλε του ματς. Συγκεκριμένα ο CR7 μετά το τελευταίο σφύριγμα εμφανίστηκε μπροστά στους οπαδούς τυλιγμένος με έναν παραδοσιακό αραβικό μανδύα για να τιμήσει την εθνική επέτειο της χώρας.

Στις 22 Φεβρουαρίου συμπληρώνονται 299 χρόνια από την ίδρυσή του πρώτου σαουδαραβικού κράτους και παραμονές της εθνικής γιορτής ο Ρονάλντο θέλησε να τιμήσει τις παραδόσεις της χώρας που τον φιλοξενεί.

Η χειρονομία του Πορτογάλου φυσικά δεν πέρασε απαρατήρητη από τους οπαδούς της Αλ Νασρ, οι οποίοι τον χειροκρότησαν και ζητωκραύγαζαν το όνομά του.