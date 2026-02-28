Τι γίνεται στην περίπτωση που ο Ρονάλντο θελήσει να παίξει στην Αλμερία, που απέκτησε το 25%; Υπάρχει ο Νόμος Πικέπου τον δεσμεύει.

Γνωστό εδώ και μέρες είναι ότι ο Κριστιάνο Ρονάλντο απέκτησε το 25% των μετοχών της Αλμερία. Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ, που έχει συμβόλαιο με την Αλ Νασρ μέχρι τον Ιούνιο του 2027 και κάνει… τα μαγικά του ακόμη και στα 41, έκανε επένδυση στην ομάδα Β΄κατηγορίας.

Κανείς δεν ξέρει πότε θα κρεμάσει τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια και θα σημάνει το τέλος μιας εποχής. Όμως μέχρι να γίνει αυτό, αν αποφασίσει να φορέσει τη φανέλα της Αλμερια θα μπορεί να παίξει;

Όσον αφορά αυτό το ερώτημα, οι ισπανικοί κανονισμοί είναι ξεκάθαροι. Ο Νόμος για τον Αθλητισμό και τα καταστατικά της Ισπανικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου (RFEF) απαγορεύουν σε έναν ενεργό ποδοσφαιριστή να έχει επιχειρηματικούς δεσμούς με την ισπανική λίγκα και να αγωνίζεται. Αυτό σημαίνει ότι ο Ρονάλντο δεν θα μπορούσε να παίξει για την Αλμερία ή οποιονδήποτε ισπανικό σύλλογο.

Τι γίνεται με το νόμο Πικέ;

Ίσως κάποιοί να το γνωρίζουν, ο εν λόγω νόμος εγκρίθηκε τον Φεβρουάριο του 2025 και αρχικά ονομάστηκε «Νόμος Anti‑Piqué», όχι λόγω της ιδιοκτησίας του Πικέ στην Ανδόρα. Αλλά γιατί το μέτρο εφαρμόστηκε μετά την εμπλοκή του Πικέ, που τότε ήταν ακόμα παίκτης της Μπαρτσελόνα, μέσω μίας από τις εταιρείες του που ασχολούτανε με τη διαχείριση των συμβολαίων της RFEF για το ισπανικό Super Cup. Τότε, ο Πικέ λειτούργησε ως μεσάζων μεταξύ της ομοσπονδίας υπό την ηγεσία του Λουίς Ρούμπιαλες και της Σαουδικής Αραβίας για τη διεξαγωγή του τουρνουά στη Μέση Ανατολή. Ο κανονισμός αυτός έχει σχεδιαστεί για να προστατεύει την ακεραιότητα των διοργανώσεων. Άρα είναι σαφές για τον Ρονάλντο, ή για οποιονδήποτε ενεργό ποδοσφαιριστή, ότι το να αγωνιστεί στην ισπανική λίγκα όσο κατέχει συναφείς επιχειρηματικές δραστηριότητες είναι αδύνατον.