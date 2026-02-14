Ρονάλντο: Επέστρεψε στη δράση κι έκρινε τη νίκη της Αλ Νασρ (vid)
Τέλος στην «εξέγερση» κι επιστροφή σε αυτό που ξέρει να κάνει καλύτερα: Να σκοράρει γκολ! Μετά την ανακωχή του με την Αλ Νασρ, ο Κριστιάνο Ρονάλντο βρέθηκε στην αρχική ενδεκάδα του αγώνα κόντρα στην Αλ Φατέχ και με τον ίδιο να ανοίγει το δρόμο οδήγησε την ομάδα του στη νίκη με 2-0 που την κράτησε στο -1 από την πρωτοπόρο Αλ Χιλάλ.
Ο Πορτογάλος βρήκε δίχτυα στο 18΄, όταν ο Μανέ έκανε το γύρισμα στην περιοχή και ο CR7 πέτυχε το γκολ υπ΄αριθμόν 962 στην καριέρα του με μονοκόμματο τελείωμα για το 0-1.
Το τρίποντο σφράγισε στο 80΄ο Γιαχιά με τρομερό τελείωμα στο απέναντι «παραθυράκι» της εστίας για το 2-0 που έμεινε μέχρι το φινάλε και διασφάλισε το νικηφόρο σερί για την ομάδα του Ζόρζε Ζέσους.
🔵🟡🔙 Cristiano Ronaldo scores his career goal number 962 as soon as he returns in Al Nassr squad.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 14, 2026
The first one since turning 41. 🎂@Rtiban1 🎥 pic.twitter.com/PoJuyGeiAJ
