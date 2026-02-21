Ο Κουτσουπιάς επέστρεψε στα γκολ αλλά δεν ήταν αρκετό για τη Φροζινόνε (vid)
Η κορυφή της Serie B έχει πάρει φωτιά μπαίνοντας στην τελευταία ευθεία. Τέσσερις ομάδες είναι σε κοντινή απόσταση και ανάμεσα σε αυτές είναι και η Φροζινόνε του Ηλία Κουτσουπιά, η οποία μπλόκαρε πάνω στην Έμπολι (2-2) και σε περίπτωση που νικήσει η Μόντσα, τότε θα τη ρίξει από τις δύο πρώτες θέσεις.
Ο Έλληνας χαφ από την πλευρά του επέστρεψε στα γκολ μετά από δέκα αγωνιστικές καθώς ήταν ο άνθρωπος που στο 60ο λεπτό, έπειτα από ένα αλαλούμ στην αντίπαλη περιοχή, βρήκε τον χώρο και εκτέλεσε τον αντίπαλο πορτιέρε από κοντά, διαμορφώνοντας το τελικό 2-2.
Η Έμπολι είχε προηγηθεί στο 18ο λεπτό με τον Σπέντι, ο Γκετζέμις ισοφάρισε στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου και ο 24χρονος Έλληνας ποδοσφαιριστής χρειάστηκε να ισοφαρίσει εκ νέου το γκολ του Σπέντι στο 54'. Έτσι, έφτασε τα 7 γκολ σε 25 παιχνίδια πρωταθλήματος ενώ έχει μοιράσει και 3 ασίστ.
