Διεθνείς οργανώσεις και Παλαιστίνιοι αθλητές έκαναν καταγγελία στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης, κατηγορώντας τους Ινφαντίνο και Τσέφεριν για υποβοήθηση σε εγκλήματα πολέμου.

Oι επικεφαλής της FIFA και της UEFA, Τζάνι Ινφαντίνο και Αλεξάντερ Τσέφεριν, αντιμετωπίζουν κατηγορίες για συνέργεια σε εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, όπως μεταδίδει το Athletic. Η συγκεκριμένη καταγγελία, που κατατέθηκε στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης στις 16 Φεβρουαρίου, φέρει την υπογραφή συνασπισμού διεθνών οργανώσεων και Παλαιστίνιων αθλητών.

Το πολυσέλιδο κατηγορητήριο επικεντρώνεται στην ένταξη ισραηλινών ποδοσφαιρικών συλλόγων, οι οποίοι εδρεύουν σε παράνομους οικισμούς στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, στις επίσημες διοργανώσεις των ομοσπονδιών. Οι καταγγέλλοντες υποστηρίζουν ότι η FIFA και η UEFA, επιτρέποντας τη διεξαγωγή αγώνων σε γη που έχει αφαιρεθεί από τον παλαιστινιακό λαό και παρέχοντας οικονομική στήριξη σε αυτούς τους συλλόγους, νομιμοποιούν την κατοχή και παραβιάζουν νόμους για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Στην καταγγελία υπογραμμίζεται ότι οι πολιτικές των δύο ομοσπονδιών συμβάλλουν στη διατήρηση ενός καθεστώτος απάρτχαιντ, καθώς στους Παλαιστίνιους απαγορεύεται η είσοδος στα γήπεδα αυτών των οικισμών, είτε ως θεατές είτε ως αθλητές. Η Διεθνής Αμνηστια έχει ήδη ζητήσει την αναστολή της ιδιότητας μέλους της ισραηλινής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας, τονίζοντας ότι το ποδόσφαιρο δεν μπορεί να διαχωριστεί από τα όσα έχει κάνει το Ισραήλ σε βάρος του παλαιστινιακού λαού.

Η Εισαγγελία του Ποινικού Δικαστηρίου θα διενεργήσει τώρα προκαταρκτική εξέταση για να αποφασίσει εάν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για την έναρξη επίσημης έρευνας σε βάρος των δύο ανδρών.