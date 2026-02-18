Ο Πασκάλ Κάιζερ έγινε στόχος ομοφοβικών επιθέσεων, ωστόσο τώρα ερευνάται για το ενδεχόμενο να τις ενορχήστρωσε ο ίδιος...

Απρόσμενη τροπή φαίνεται πως παίρνει η υπόθεση των επιθέσεων που δέχτηκε ο Πασκάλ Κάιζερ, λίγο καιρό αφότου έκανε πρόταση γάμου στον σύντροφό του στο γήπεδο της Κολωνίας. Όπως αναφέρει το τοπικό Kolner Stadt-Anzeiger, ο νεαρός διαιτητής ερευνάται για το ενδεχόμενο να βρίσκεται ο ίδιος πίσω από τις επιθέσεις και τα απειλητικά μηνύματα που έλαβε!

Ο Κάιζερ είχε προσφύγει ο ίδιος στην αστυνομία για να καταγγείλει τις επιθέσεις και μάλιστα είχε δημοσιεύσει φωτογραφία όπου διακρινόταν με πρησμένο μάτι, με κύμα συμπαράστασης προς τον νεαρό Γερμανό να κάνει την εμφάνισή του στα social media.

Ωστόσο, κατά τις έρευνες από την Εισαγγελία της Κολωνίας, βρέθηκαν στοιχεία που προκάλεσαν υποψίες ότι η πραγματικότητα είναι διαφορετική και πως ο Γερμανός αυτοτραυματίστηκε ή τραυματίστηκε με την αρωγή του αρραβωνιαστικού του, με έρευνα να γίνεται στο σπίτι του και ηλεκτρονικές συσκευές να κατάσχονται. Τα αποτελέσματα αναμένονται την επόμενη εβδομάδα, με την Εισαγγελία να αναφέρει ότι «είναι ύποπτος για πρόκληση των σωματικών βλαβών και τη σύνταξη των απειλητικών μέιλ που φέρεται να δέχτηκε, έτσι διατάχτηκε έρευνα στο σπίτι του, κατά την οποία συλλέχθηκαν στοιχεία».