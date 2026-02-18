Παπασταθόπουλος στο Gazzetta για τον 90χρονο παππού του: «Συγκινήθηκα όταν τον είδα, ήταν ο πρώτος που πίστεψε σε εμένα»

Ο Σωκράτης Παπασταθόπουλος, λίγα λεπτά μετά τη βράβευση του από τον 90χρονο παππού του, μίλησε στο Gazzetta για αυτή τη στιγμή και μοιράστηκε τις εικόνες που του έρχονται στο μυαλό μαζί του.

Μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές στα Gazzetta Awards 2025 by Novibet ήταν η στιγμή που ο Σωκράτης Παπασταθόπουλος μαζί με τα τρία του παιδιά βραβεύθηκε από τον 90χρονο παππού του και ανακοίνωσε επίσημα το τέλος της ποδοσφαιρικής του καριέρας.

Λίγα λεπτά μετά, μίλησε στο Gazzetta και μοιράστηκε τα συναισθήματα του καθώς και την έκπληξη βλέποντας μπροστά του τον παππού του, ο οποίος ταξίδεψε από την Καλαμάτα για αυτόν τον λόγο.

Αναλυτικά είπε:

«Είναι πολύ σημαντικός για μένα. Η αλήθεια είναι ότι με βοήθησε πάρα πολύ γιατί ξέχωρα ότι μου έδωσε πολύ αγάπη, πολύ στήριξη. Να φανταστείς με τον παππού μου, όταν τον βλέπω, θυμάμαι τα πρωινά εκείνα που με πήγαινε να πάρω το ΚΤΕΛ για να πάω στην Αθήνα να ενσωματωθώ στην Εθνική Ομάδα. Με το που έλεγα "παππού, αύριο θα σηκωθούμε τρεις η ώρα να με πας για να πάρουμε το λεωφορείο;", η απάντηση ήταν ναι. Δεν μου χάλασε ποτέ χατίρι. Ήταν πραγματικά ο πρώτος που με πίστεψε στο κομμάτι που μου είπε θα κάνεις κάτι μεγάλο στη ζωή σου».

Αν συγκινήθηκε βλέποντάς τον και τι σημαίνει για εκείνον: «Εννοείται, γιατί σου είπα, ξέχωρα ότι είναι η οικογένεια μου. Είναι ένας άνθρωπος που έχουμε περάσει πολλά μαζί και με συγκινεί το ότι πάρα την ηλικία του θέλει να συνεχίσουμε να κάνουμε πράγματα μαζί και να περνάμε χρόνο μαζί. Εξού και το όνομα, Σωκράτης-Σωκράτης. Είναι πολύ συγκινητικό και είμαι πολύ χαρούμενος που είμαστε εδώ μαζί και περνάμε ωραία. Περνάμε ωραίες στιγμές».

Για την εικόνα που του έρχεται πρώτη στο μυαλό μαζί του: «Αυτό κυρίως που μου μένει είναι τα ψαρέματα που κάναμε μαζί, δηλαδή το καλοκαίρι που ερχόμουν για 15 μέρες στην Ελλάδα και ήθελα να ηρεμήσω λίγο. Κανονίζαμε και πηγαίναμε μέρα παρά μέρα για ψάρεμα μαζί και περνάγαμε πολλές ώρες στην βάρκα και μιλάγαμε για τη ζωή. Μου έλεγε πολλά πράγματα και αυτά μου έχουν μείνει».