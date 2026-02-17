Η διαιτησία στην Ευρώπη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Οι διαμαρτυρίες γύρω από τη διαιτησία διαδέχονται η μία την άλλη στα μεγάλα πρωταθλήματα και οι διαιτητικές αρχές αμφισβητούνται περισσότερο από ποτέ.

Έχει περάσει σχεδόν ένας χρόνος από τότε που ο προπονητής της Τενερίφης, Άλβαρο Θερβέρα, ολοκλήρωσε μια συνέντευξη Τύπου με τα εξής λόγια: «Έχω κουραστεί από τους διαιτητές. Δεν είναι οι πρωταγωνιστές, αν και έχουν γίνει». Μια διαμαρτυρία που απευθυνόταν σε όλους και σε κανέναν συγκεκριμένα. Αγανάκτηση που επαναλαμβάνεται αγωνιστική με αγωνιστική στη μεγάλη πλειονότητα των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων. Ωστόσο, ένα μεγάλο ερώτημα απασχολεί τους φιλάθλους: τι συμβαίνει με τη διαιτησία στην Ευρώπη; Για να απαντηθεί αυτό το ερώτημα, πρέπει να εξεταστούν τα πιο πρόσφατα γεγονότα σε δύο από τα σημαντικότερα πρωταθλήματα της ηπείρου: την Ιταλία και την Αγγλία.

Γιουβέντους–Ίντερ, η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι στην Ιταλία

Το περιστατικό που σημάδεψε το «Derby d’Italia» του περασμένου Σαββάτου ήταν η αποβολή του Καλουλού. Η «Μεγάλη Κυρία» έμεινε με δέκα παίκτες από το πρώτο ημίχρονο και τελικά ηττήθηκε με 3-2. Οι συνέπειες της απόφασης αυτής εξακολουθούν να προκαλούν έντονες αντιδράσεις στην Ιταλία. Ο Τζόρτζιο Κιελίνι, διευθυντής στρατηγικής και μεγάλη ποδοσφαιρική μορφή της Γιουβέντους, δήλωσε: «Το θέαμα αμαυρώθηκε από αυτή την απόφαση. Είναι απίστευτο ότι δεν μπορεί να διορθωθεί μέσω VAR. Το σύστημα δεν λειτουργεί. Έχουμε φτάσει σε σημείο χωρίς επιστροφή».

Ο διαιτητής της αναμέτρησης, Φεντερίκο Λα Πένα, ήταν ένας από τους βασικούς αποδέκτες της κριτικής στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δεν ήταν, όμως, ο μόνος. Ο Μπαστόνι κατηγορήθηκε για θέατρο, κάτι που προκάλεσε την αντίδραση του προέδρου της Ίντερ, ο οποίος δήλωσε: «Το 2021, ο Κουαδράδο κέρδισε πέναλτι με θέατρο, που επέτρεψε στη Γιουβέντους να προκριθεί στο Champions League, αποφέροντας έσοδα 60 - 70 εκατομμυρίων ευρώ».

Η ένταση στην Ιταλία είναι εμφανής. Ο Αντόνιο Κόντε δήλωσε στις 10 Φεβρουαρίου: «Δεν είναι καλή περίοδος για τη διαιτησία και το VAR. Ελπίζω να βρουν τρόπο να βελτιωθούν», ενώ ο Λεονάρντο Σπινατσόλα πρόσθεσε: «Εμείς αναλαμβάνουμε τις ευθύνες μας, αλλά και οι διαιτητές πρέπει να κάνουν το ίδιο».

Η Αγγλία στρέφεται κατά του Χάουαρντ Γουέμπ

Στην Αγγλία, η κριτική προέρχεται ακόμη και από άτομα που ανήκουν στον ίδιο τον διαιτητικό χώρο. Ο πρώην διαιτητής της Premier League, Μαρκ Χάλσεϊ, επιτέθηκε στον επικεφαλής της αγγλικής διαιτησίας, Χάουαρντ Γουέμπ: «Υπάρχει έλλειψη ηγεσίας και διοίκησης. Είναι στη θέση εδώ και τρία χρόνια και αυτό δεν είναι αρκετό. Όλοι έχουν ημερομηνία λήξης και ίσως έχει έρθει η ώρα να αποχωρήσει».

Η αφορμή ήταν ένα πέναλτι που δεν καταλογίστηκε στον αγώνα Κυπέλλου Αγγλίας ανάμεσα στη Νιούκαστλ και την Άστον Βίλα. Η χρήση του VAR συνεχίζει να προκαλεί έντονες αντιδράσεις, με τον ίδιο τον Γουέμπ να παραδέχεται: «Το επίπεδο της διαιτησίας έχει πέσει και συνεχίζει να χειροτερεύει». Ακόμη και ο Πεπ Γκουαρδιόλα σχολίασε ειρωνικά μετά από έναν αγώνα: «Είμαι σίγουρος ότι ο Χάουαρντ Γουέμπ θα με καλέσει αύριο για να μου εξηγήσει τι συνέβη».

Ισπανία: Ανακοινώσεις, αντιδράσεις και ένταση

Η πραγματικότητα είναι ότι στην Ισπανία η κατάσταση έχει φτάσει στα όριά της. Η κατάσταση είναι μη βιώσιμη. Σύλλογοι της πρώτης, της δεύτερης κατηγορίας και του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου εξεγείρονται κάθε Σαββατοκύριακο κατά της διαιτησίας. Ένα χάος που πρέπει να σταματήσει. Ένα χάος που δεν βοηθά κανέναν.

Πρέπει να αλλάξουν τα κριτήρια; Είναι χαμηλό το επίπεδο των διαιτητών; Υπάρχει συνωμοσία; Κάποιοι μπορεί να πιστεύουν ότι υπάρχει δίωξη κατά της ομάδας τους, αλλά η απάντηση είναι πολύ πιο απλή.

Η πίεση που δέχονται οι διαιτητές είναι τεράστια, ιδιαίτερα στην Ισπανία, όπου κάθε απόφαση εξετάζεται με μεγεθυντικό φακό. Η υπόθεση «Negreira» δεν βοήθησε να ηρεμήσει η κατάσταση. Ούτε ο Μεδίνα Κανταλέχο ούτε ο Φραν Σότο έχουν καταφέρει να δώσουν λύση σε μια κατάσταση που επαναλαμβάνεται κάθε εβδομάδα.

Τουρκία και Πορτογαλία: Σκάνδαλα που ενισχύουν την κρίση

«Αυτό το πρωτάθλημα μυρίζει άσχημα», δήλωσε ο Ζοσέ Μουρίνιο στην πρώτη του σεζόν στο τουρκικό ποδόσφαιρο. Λίγα χρόνια αργότερα, η δικαιοσύνη φαίνεται να του δίνει δίκιο.

Η τουρκική ποδοσφαιρική ομοσπονδία ανέστειλε 149 διαιτητές και βοηθούς λόγω στοιχηματισμού. Μια μεγάλης κλίμακας έρευνα που άφησε 371 από τους 571 διαιτητές υπό υποψία για κατοχή στοιχηματικών λογαριασμών.

Αν και το τουρκικό πρωτάθλημα δεν είναι από τα μεγαλύτερα της Ευρώπης, τα σκάνδαλα αυτά έχουν επηρεάσει σοβαρά την αξιοπιστία της διαιτησίας και έχουν ενισχύσει τις υποψίες και πέρα από τα σύνορα της χώρας.

«Φωνάζει» ο Special One

Αν αυτό δεν συνέβαινε σε ολόκληρη την Ευρώπη, θα πιστεύαμε ότι πρόκειται για ακόμη έναν προσωπικό «πόλεμο» του Μουρίνιο. Ωστόσο, όπως έχει ήδη φανεί, δεν πρόκειται για μεμονωμένη περίπτωση. Και στην Πορτογαλία, η διαιτησία έχει τεθεί υπό έντονη αμφισβήτηση. Και για ακόμη μία φορά, πρωταγωνιστής είναι ο Ζοσέ Mουρίνιο. Η Μπενφίκα εξέδωσε μια σκληρή ανακοίνωση, ασκώντας κριτική στις αποφάσεις που, σύμφωνα με τις «Αετούς», ευνόησαν τη γειτονική τους αντίπαλο:

«Ένα ακόμη σκανδαλώδες επεισόδιο. Είναι αδικαιολόγητο και απαράδεκτο για την αξιοπιστία του πορτογαλικού ποδοσφαίρου».

Για ποιο λόγο υπάρχει αυτή η δυσπιστία απέναντι σε έναν θεσμό που υποτίθεται ότι απονέμει δικαιοσύνη; Είναι μια ατελείωτη ιστορία. Ωστόσο, φαίνεται πως από την εφαρμογή του VAR και μετά, η κατάσταση έχει επιδεινωθεί.

Το VAR και η αύξηση των παρεμβάσεων

Eνα στοιχείο που κάνει περισσότερους από έναν «παραδοσιακούς» του ποδοσφαίρου να τραβούν τα μαλλιά τους. Το 68% αυτών των διορθώσεων αφορούσε γκολ. «Εγώ πλέον, με το θέμα του VAR, δεν πανηγυρίζω καν τα γκολ…», είναι μια φράση που ακούγεται σχεδόν σε κάθε αγώνα στην Ισπανία και όχι μόνο και δεν χρειάζεται να ψάξει κανείς πολύ για να τη συναντήσει.

Στο Champions League έχουν καταγραφεί 0,47 παρεμβάσεις του VAR ανά αγώνα, στο Europa League 0,40 και στο Conference League 0,31. Έχει βοηθήσει το VAR στη μείωση της αμφισβήτησης ή, αντίθετα, την έχει αυξήσει; Ποια είναι η λύση για να τερματιστεί αυτή η ατέρμονη αλυσίδα ανακοινώσεων και διαμαρτυριών; Στην Ιταλία πραγματοποιούνται συναντήσεις με στόχο να βρεθεί η απάντηση.

Συνάντηση διαιτητών, συλλόγων και προπονητών

Μετά τα περιστατικά που σημειώθηκαν στο «ιταλικό clasico», η Serie A έχει προγραμματίσει συνάντηση στις 23 Μαρτίου μεταξύ των προαναφερθέντων. Ο πρόεδρος της ιταλικής λίγκας, Έτσιο Σιμονέλι, δήλωσε: «Η Ιταλία ήταν μία από τις πρώτες χώρες που επισήμαναν ότι το πρωτόκολλο του VAR δεν ήταν το κατάλληλο. Αν μας είχαν ακούσει, τώρα δεν θα βρισκόμασταν σε αυτή την κατάσταση».

Από την πλευρά του, ο διαιτητής της συγκεκριμένης αναμέτρησης, Λα Πένα, υπέβαλε αυτή τη Δευτέρα, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, καταγγελία για τα πολυάριθμα μηνύματα μίσους και τις ευχές θανάτου που δέχθηκε τις τελευταίες ώρες μέσω των κοινωνικών δικτύων.

Η διαιτησία βρίσκεται στο επίκεντρο. Η ένταση είναι υψηλότερη από ποτέ. Και η ανάγκη να βρεθεί λύση σε αυτόν τον «σεισμό» είναι πιο επιτακτική από ποτέ.