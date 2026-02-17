Αν και όλα έδειχναν ότι ο Φώτης Ιωαννίδης θα επέστρεφε κόντρα στη Φαμαλικάο, εν τέλει έμεινε για ακόμα ένα ματς εκτός λόγω ενοχλήσεων.

Η ατυχία έχει «χτυπήσει» για τα καλά τον Φώτη Ιωαννίδη στην Σπόρτινγκ Λισσαβόνας καθώς ένας τραυματισμός τον έχει κρατήσει για αρκετό διάστημα εκτός αγωνιστικής δράσης και παρά το δυναμικό ξεκίνημα (έξι γκολ και τρεις ασίστ σε 21 ματς σε όλες τις διοργανώσεις), με τα ερωτηματικά να φουντώνουν όλο και περισσότερο.

Ο Έλληνας φορ ήταν να επιστρέψει κόντρα στη Φαμαλικάο για την 22η αγωνιστική του πρωταθλήματος ωστόσο νέες ενοχλήσεις τον ανάγκασαν να παραμείνει στα πιτς προκειμένου να υπάρξει κάτι απρόοπτο και χρειαστεί να μείνει εκτός για μεγαλύτερο διάστημα.

Αυτό ήταν το 5ο ματς πρωταθλήματος που χάνει και έρχονται να προστεθούν δύο ματς Champions League και ένα Κυπέλλου σε αυτό το διάστημα. Δεν είναι η πρώτη φορά που ο διεθνής επιθετικός χάνει μία σειρά από αγώνα με τον πορτογαλικό σύλλογο καθώς και τον Νοέμβριο είχε τεθεί νοκ-άουτ για κάποιες μέρες, χάνοντας τρία παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις.

Another problem for Rui Borges



Ioannidis re-injured the MCL in his right knee vs Guimarães; recovery requires full healing



As it’s not serious, the medical staff haven’t set a return date, opting for caution and a risk-free comeback



[🥈@abolapt] pic.twitter.com/235RbUwUHz January 12, 2026

Ας τα πάρουμε με τη σειρά όμως. Στον αγώνα κυπέλλου κόντρα στην Γκιμαράες, στις 6/1, ο Ιωαννίδης ξεκίνησε στο βασικό σχήμα και μετά από 22 λεπτά αγώνα αποχώρησε με έντονες ενοχλήσεις από τον αγωνιστικό χώρο. Οι εξετάσεις έδειξαν ότι είχε υποστεί τραυματισμό στον έσω πλάγιο σύνδεσμο του δεξιού γονάτου, το οποίο αποτέλεσε το ίδιο σημείο όπου τον άφησε εκτός και τον Νοέμβριο.

Ωστόσο αυτή τη φορά, το διάστημα που έμεινε εκτός ήταν μεγαλύτερο, με το προπονητικό σταφ και τους γιατρούς να θέλουν να αποφύγουν το ρίσκο για υποτροπή. Ουσιαστικά ο Έλληνας φορ έχασε όλα τα ματς του Ιανουαρίου και η επιστροφή είχε προγραμματιστεί αρχικά για τον αγώνα κυπέλλου με την AVS.

Η κακοκαιρία «Leonardo» μεγάλο τον κίνδυνο για κάποιο νέο τραυματισμό και έτσι ο ίδιος προφυλάχθηκε τόσο σε αυτό το ματς όσο και στο ντέρμπι κόντρα στην Πόρτο. Τελικά, το ματς της Κυριακής που μας πέρασε (15/02) ήταν κυκλωμένο για να επιστρέψει στη δράση ο 26χρονος επιθετικός έπειτα από έναν και βάλε μήνα, όμως ούτε τώρα συνέβη.

Κάποιες ενοχλήσεις που ένιωσε στην προπόνηση αναπρογραμμάτισε την επιστροφή του στα γήπεδα για την ερχόμενη εβδομάδα στην εκτός έδρας αναμέτρηση με την Μορεϊρένσε (21/02) εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά και δεν έχει νέο τραυματισμό ο διεθνής επιθετικός.